Ксения Бородина высказалась о планах родить третьего ребенка

Ксения Бородина — мать двоих детей. И поклонники звезды часто спрашивают ее о третьем ребенке. На днях телеведущая им ответила.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина счастливо замужем за Курбаном Омаровым. Вместе супруги воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Марусю от первого брака Ксении с Юрием Будаговым и 3-летнюю Теону. Также у Курбана есть сын Омар от предыдущих отношений.

Ксения Бородина с мужем и детьми

Поклонники звезды не перестают интересоваться, ждать ли пополнения в их семье. На этот вопрос Ксения дала исчерпывающий ответ в инстаграм-историях. Бородина поделилась видео, в котором раскрыла свою позицию по поводу еще одного ребенка.



«Мне еще очень нравится, когда мне говорят: ''А вы за третьем пойдете?''. Знаете что, у нас и так Бангладеш — огромное количество: мамы, папы, дети, няни... Мы уже можем как отдельная группа летать», — сказала Ксения, дав понять, что не хочет снова становиться мамой.

1 2 3 ... 14 Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала фолловерам о планах родить третьего ребенка

Оно и понятно: у телеведущей достаточно загруженный график, она много работает и еще успевает воспитывать детей.