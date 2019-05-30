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Ксения Бородина высказалась о планах родить третьего ребенка

Ксения Бородина — мать двоих детей. И поклонники звезды часто спрашивают ее о третьем ребенке. На днях телеведущая им ответила.
Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина счастливо замужем за Курбаном Омаровым. Вместе супруги воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Марусю от первого брака Ксении с Юрием Будаговым и 3-летнюю Теону. Также у Курбана есть сын Омар от предыдущих отношений.

Ксения Бородина
Ксения Бородина с мужем и детьми

Поклонники звезды не перестают интересоваться, ждать ли пополнения в их семье. На этот вопрос Ксения дала исчерпывающий ответ в инстаграм-историях. Бородина поделилась видео, в котором раскрыла свою позицию по поводу еще одного ребенка.

«Мне еще очень нравится, когда мне говорят: ''А вы за третьем пойдете?''. Знаете что, у нас и так Бангладеш — огромное количество: мамы, папы, дети, няни... Мы уже можем как отдельная группа летать», — сказала Ксения, дав понять, что не хочет снова становиться мамой.

  • Ксения Бородина, Маруся Бородина, Теона Омарова
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    Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала фолловерам о планах родить третьего ребенка
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Оно и понятно: у телеведущей достаточно загруженный график, она много работает и еще успевает воспитывать детей.

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30 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram
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Ксения Бородина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У неё итак много народу в доме)) немного странно прозвучало) =

  • Старшая дочка хорошенькая, позирует как взрослая.

  • Няни же с детьми, чего бы и нет.

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