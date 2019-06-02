Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров

Представители королевской семьи подтвердили, что принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских, в сентябре этого года, распрощавшись с детским садом, отправится в начальную школу. На тот момент ей не исполнится и четырех с половиной лет.







Британская образовательная система, будучи одной из самых старых и консервативных в Европе, достаточно беспощадна к детям — в хорошем смысле и для их же блага. Готовиться к школе юные мистеры и мисс начинают с двух лет, чтобы к пяти, уже освоив правописание и счет, отправляться в долгий путь за знаниями — зачастую уже в школьной форме и с осознанием, что все теперь будет иначе, по-взрослому.

В конце мая этого года пресс-служба Кенсингтонского дворца подтвердила, что принцесса Шарлотта осенью 2019-го приступит к учебе. В сентябре ей исполнится 4 года и 4 месяца.

Родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, определились с заведением, куда будет ходить девочка, и тут ничего неожиданного. Она отправится в начальную школу Thomas’s Battersea, где уже два года обучается принц Джордж. Тот, к слову, тоже начал учебу, когда ему едва исполнилось четыре.

Теперь ребята не будут расставаться и на учебе

Примечательно, что детские сады у Шарлотты и Джорджа были разные, однако родительский мотив отправить их обоих в одну и ту же школу — при всем разнообразии таковых в Лондоне и его пригородах — понятен. Принципиальное решение Уилла и Кейт — всегда самостоятельно отводить своих детей на уроки, как все нормальные люди.

В прошлом году мамы и папы учеников школы Thomas’s Battersea были обескуражены, увидев Джорджа за руку с Кейт Миддлтон на (!) следующий день после ее и без того стремительной выписки из госпиталя после рождения малютки Луи.

Та самая школа, куда определили Джорджа и Шарлотту, находится неподалеку от Кенсингтонского дворца в старинном лондонском районе Баттерси — только через Темзу переехать. Пока Thomas’s Battersea специализируется лишь на начальном образовании, то есть до 11 лет, а дальше юные выпускники отправляются в другие заведения. Однако, по слухам, на волне такого успеха у монаршей семьи руководство школы рассматривает возможность предоставления также и среднего образования, которое в Великобритании получают до 18 лет.

Скорее всего и третий ребенок Кембриджей — сын Луи — также будет ходить сюда. Столь выдающееся трио лучше максимально долго удерживать в старинных стенах Thomas’s Battersea.

Кейт и Уильям со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и маленьким Луи

Школа, занимающее старинное здание 17 века, давно на хорошем счету у лондонской знати. В свое время начальное образование здесь получали Кара Дельвинь и Флоренс Уэлч, солистка инди-рок-группы Florence & the Machine. С появлением в ее стенах детей Кембриджей для заведения наступает одновременно и период расцвета, и пора испытаний.

Ответственность обучать третьего и, соответственно, четвертого по счету претендентов на британский престол, сами понимаете, какая.

Тем более что их отец и мать, как сообщают инсайдеры, уже в родительском комитете и принимают деятельное участие в школьных активностях. Не говоря о том, что и сами ребята непросты, особенно, как ни странно, Шарлотта.



Еще в прошлом году королева Елизавета во время официального мероприятия (она награждала учеников с лучшей успеваемостью по религиозным предметам) имела прелюбопытный диалог с одной из маленьких отличниц. Поинтересовавшись у 10-летней девочки, заботится ли она о своей младшей сестре, ее Величество услышала от их стоящей рядом мамы, что «все скорее наоборот — младшая присматривает за старшей».

«Прямо как наша Шарлотта и Джордж», — с улыбкой сказала Елизавета.

Говорят, она в полном восторге от того, что правнучка растет лидером. Не зря в маленькой Шарлотте обыватели всего мира, и мы в том числе, уже разглядели и волевой характер, и характерный прабабушкин прищур.

Кейт Миддлтон тоже не без гордости отмечает, что Шарлотта — не промах. Когда дочери Кембриджей только исполнилось три, герцогиня уже на полном серьезе заявляла, что девочка «умеет брать на себя ответственность». Оказывается, во всех детских шалостях и забавах заводилой является именно принцесса. Джордж, как отмечают особо приближенные, парень ведомый и застенчивый. Ему, если что, можно и рот заткнуть, да еще и на королевском балконе на глазах у целого мира.

Шарлотта не такая. Несмотря на нежный возраст 4 лет, за девочкой уже числится пара публичных высказываний, которые о многом говорят.



В прошлом июле, заходя с родителями в Кларенс-хаус на прием по случаю крестин Луи, она отчетливо произнесла, обращаясь к фотографам:

«Вас там не ждут».

При этом на самих крестинах Шарлотта жала руку Архиепископу Кентерберийскому с таким достоинством, как будто практиковалась явно больше трех лет своей жизни. Джордж, для сравнения, стеснялся и жался к отцу.



В том же прошлом году с Шарлоттой начали заниматься этикетом, однако королевские жесты приветствия как-то сразу начали удаваться ей самым естественным образом. Вспомним, как она махала репортерам, отправляясь на встречу со своим новорожденным братом Луи.

Как известно, девочку вовсю обучают французскому. Папа Уильям даже стал ласково называть ее на французский манер — Mignonette. По-нашему уже не будет звучать столь же благозвучно. Миньонетка — ну разве это подходит столь харизматичной юной леди? Которая, продолжая тему иностранных языков, совсем недавно поразила собравшихся на цветочном шоу в Челси, пару раз с недетским апломбом воскликнув Oh la la! при виде пышной растительности. Говорят, отец был удивлен не меньше остальных. Маме-то уже не привыкать.

Кстати, рядом с Шарлоттой и Кейт та самая девочка, которая закрывала рот Джорджу. Это Саванна Филлипс — троюродная сестра ребят, дочь внука королевы Питера Филлипса

Кейт Миддлтон посвящает детям очень много времени. Няни подключаются к воспитательному процессу не целью подменить маму, пока та занята своими делами, а чтобы передать ребятам ценные знания, навыки и умения — и сделать это не в мягкой форме, а беспристрастно и без лишних эмоций. Няня Кембриджей, 40-летняя испанка Мария Борралло, с этой задачей справляется отменно — взгляните и сами поймете, что с такой не забалуешь.

Няня детей Кембриджей — испанка Мария Тереза Туррьон Борралло

А вот с мамой можно и пошалить — в разумных пределах, конечно. Как недавно призналась Кейт, она часами может пропадать с Джорджем и Шарлоттой в саду, выискивая насекомых. Герцогине важно, чтобы дети проводили много времени на свежем воздухе, не росли тепличными, балованными капризулями. Сама Кэтрин, как мы помним, из народа. В ее семье, пусть и обладавшей достатком, не было прислуги, и девочки — она и ее младшая сестра Пиппа — с ранних лет помогали матери по хозяйству.



Те же навыки прививаются и Шарлотте с Джорджем. Принц и принцесса обязаны наводить порядок в своих комнатах, всегда убирать за собой игрушки и помогать маме на кухне, когда та готовит (а делает она это нередко).

Мамины маленькие помощники

Полгода назад на встрече с учениками и преподавательским составом одной из лондонских школ Кейт Миддлтон рассказывала, как уже вовсю готовит вместе со старшими детьми. Оказывается, ребята серьезно продвинулись и в кулинарии.



Если думаете, что готовка предполагает самостоятельное открывание баночки йогурта и украшение его ягодами, берите выше. Шарлотта готовит соус бешамель!

«Один просеивает муку, другая растапливает масло и смешивает все вместе с молоком», — не без гордости вещала герцогиня, отмечая, что дети также освоили приготовление овощных салатов и пиццы.

В школе, куда отправляется вслед за Джорджем 4-летняя Шарлотта, особый упор делается как на освоение академических дисциплин, так и на выработку положительных человеческих качеств. «Будьте добрыми» — так звучит девиз заведения, где детей учат состраданию и участию наравне с литературой и математикой.



Шарлотте с ее первого года, помимо основных дисциплин вроде письма и счета, полагаются занятия французским языком, а также балетом, музыкой и драмой. Огромное внимание в Thomas’s Battersea уделяется обучению ремеслам — в особой чести керамика и садоводство, которое, как известно, нежно любит и сама Кейт Миддлтон.

1 2 3 ... 24 Герцогиня Кембриджская обожает копаться в земле. У нее есть не один, а несколько собственных садов, в которых она любит своими руками работать и приучает к этому детей

В соответствии с современными воспитательными методиками герцогиня убеждена, что дети непременно должны делать что-то своими руками, совмещая интеллектуальную нагрузку с физической. Именно так, как принято считать, есть все шансы вырастить сильную личность, устойчивую к стрессам, которыми изобилует современная жизнь — и особенно жизнь подрастающей принцессы.