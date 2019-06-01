Анастасия Тарасова рассказала, когда они с мужем планируют завести второго ребенка

Через несколько недель дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых исполнится год. Недавно молодая мама поведала фолловерам, когда у малышки может появиться брат или сестра.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

10 июля Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметят первый день рождения своей дочери Миланы. Звездная пара готовится устроить большой праздник, гостями которого станут члены их семьи и другие знаменитости с детьми.

Фолловеры все чаще задают Анастасии вопрос, не готова ли она уже снова стать мамой — ведь нередко в семьях дети рождаются с небольшой разницей в возрасте.

К тому же сама Тарасова признавалась, что хочет поскорее завести второго малыша.

А недавно молодая мама дала подписчикам более конкретный ответ на тему расширения семьи.

Возможно, уже очень скоро мы сможем поздравить Дмитрия и Анастасию с прибавлением!

На вопрос о втором ребенке Тарасова написала в своем микроблоге, что планирует забеременеть сразу после того, как восстановится после первых родов.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова поведала, когда собирается снова стать мамой

После появления дочери модель не раз жаловалась на небольшие проблемы со здоровьем. Долгое время Тарасова страдала от сильного выпадения волос, а сейчас старается вылечить обнаруженный у нее гастрит.