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Анастасия Тарасова рассказала, когда они с мужем планируют завести второго ребенка

Через несколько недель дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых исполнится год. Недавно молодая мама поведала фолловерам, когда у малышки может появиться брат или сестра. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью Миланой

10 июля Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметят первый день рождения своей дочери Миланы. Звездная пара готовится устроить большой праздник, гостями которого станут члены их семьи и другие знаменитости с детьми.

Фолловеры все чаще задают Анастасии вопрос, не готова ли она уже снова стать мамой — ведь нередко в семьях дети рождаются с небольшой разницей в возрасте. 

К тому же сама Тарасова признавалась, что хочет поскорее завести второго малыша. 

Анастасия Тарасова (Костенко)
 

А недавно молодая мама дала подписчикам более конкретный ответ на тему расширения семьи. 

Возможно, уже очень скоро мы сможем поздравить Дмитрия и Анастасию с прибавлением!

На вопрос о втором ребенке Тарасова написала в своем микроблоге, что планирует забеременеть сразу после того, как восстановится после первых родов.

После появления дочери модель не раз жаловалась на небольшие проблемы со здоровьем. Долгое время Тарасова страдала от сильного выпадения волос, а сейчас старается вылечить обнаруженный у нее гастрит. 

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01 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Держите в курсе, нам же всем интересно, когда очередной костенковский бастард появится на свет и в инстаграме от него будет не протолкнуться

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