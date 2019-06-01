Анастасия Тарасова рассказала, когда они с мужем планируют завести второго ребенка

10 июля Дмитрий и Анастасия Тарасовы отметят первый день рождения своей дочери Миланы. Звездная пара готовится устроить большой праздник, гостями которого станут члены их семьи и другие знаменитости с детьми.
К тому же сама Тарасова признавалась, что хочет поскорее завести второго малыша.
А недавно молодая мама дала подписчикам более конкретный ответ на тему расширения семьи.
На вопрос о втором ребенке Тарасова написала в своем микроблоге, что планирует забеременеть сразу после того, как восстановится после первых родов.
После появления дочери модель не раз жаловалась на небольшие проблемы со здоровьем. Долгое время Тарасова страдала от сильного выпадения волос, а сейчас старается вылечить обнаруженный у нее гастрит.