Бывшая жена Марата Башарова уволилась с работы и улетела с сыном за границу

В марте Елизавета Шевыркова официально расторгнула брак с Маратом Башаровым. Несмотря на то, что звезды отрицают этот факт и иногда даже вместе выходят в свет, недавно появилась еще одна причина удостовериться в окончании их отношений.

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

Этой зимой третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что устала мириться с недостатками и сложным характером своего супруга и намерена с ним развестись.

Судя по официальным данным, звездная пара официально состоит в разводе с 21 марта.

Впрочем, Башаров отрицает факт разрыва с Шевырковой. Более того, иногда экс-супруги продолжают появляться вместе на различных мероприятиях, будто бы между ними ничего не случилось.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова вместе с сыном Марселем

Однако на днях у пользователей Сети появилась причина считать отношения Марата и Елизаветы оконченными.

Дело в том, что молодая женщина вместе с сыном покинула Россию.

«Какое счастье ,что все, что с нами происходит, случается в нужное время. Я забрала трудовую, получила расчет и купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец...», — написала в своем микроблоге Шевыркова (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 В феврале третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что разводится с ним

Экс-супруга актера заметила, что, возможно, через какое-то время они с сыном вернутся в Россию — но пока она предпочитает об этом не думать. Интересно, а будет ли Марат Башаров приезжать к семье в другую страну? Напомним, после того, как находившаяся на отдыхе Елизавета объявила о разводе, мужчина сразу же отправился к ней и сыну, заявив, что у них «все хорошо».