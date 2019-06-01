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Бывшая жена Марата Башарова уволилась с работы и улетела с сыном за границу

В марте Елизавета Шевыркова официально расторгнула брак с Маратом Башаровым. Несмотря на то, что звезды отрицают этот факт и иногда даже вместе выходят в свет, недавно появилась еще одна причина удостовериться в окончании их отношений. 
Марат Башаров
Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

Этой зимой третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что устала мириться с недостатками и сложным характером своего супруга и намерена с ним развестись.

Судя по официальным данным, звездная пара официально состоит в разводе с 21 марта. 

Впрочем, Башаров отрицает факт разрыва с Шевырковой. Более того, иногда экс-супруги продолжают появляться вместе на различных мероприятиях, будто бы между ними ничего не случилось. 

Марат Башаров
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова вместе с сыном Марселем

Однако на днях у пользователей Сети появилась причина считать отношения Марата и Елизаветы оконченными.

Дело в том, что молодая женщина вместе с сыном покинула Россию. 

«Какое счастье ,что все, что с нами происходит, случается в нужное время. Я забрала трудовую, получила расчет и купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец...», — написала в своем микроблоге Шевыркова (орфография и пунктуация автора сохранены)

  • Марат Башаров
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    В феврале третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что разводится с ним
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Экс-супруга актера заметила, что, возможно, через какое-то время они с сыном вернутся в Россию — но пока она предпочитает об этом не думать. Интересно, а будет ли Марат Башаров приезжать к семье в другую страну? Напомним, после того, как находившаяся на отдыхе Елизавета объявила о разводе, мужчина сразу же отправился к ней и сыну, заявив, что у них «все хорошо». 

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01 июня 2019
Текст Александра Борисова
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Марат Башаров

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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51 Комментариев





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