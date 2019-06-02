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В Сети обсуждают новое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

Ксения Собчак и Максим Виторган редко делятся с фолловерами снимками своего 2-летнего сына Платона. В День защиты детей, как и многие звезды, теледива решила показать свежее фото малыша. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак с сыном Платоном

В ноябре 2016-го у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын, которого они назвали Платоном. Экс-супруги предпочитают оберегать малыша от повышенного внимания общественности, поэтому довольно редко выставляют его снимки в соцсети.

В последние месяцы знаменитости наконец стали показывать фото, на которых видно лицо Платона — до этого они делились кадрами, на которых мальчик смотрит сторону или вообще отвернут от камеры. 

1 июня, во Всемирный День защиты детей, многие звезды решили поделиться с подписчиками снимками своих наследников.

Платон Виторган-Собчак
Платон Виторган-Собчак

Последовала примеру коллег и Ксения Собчак, выставив в свой микроблог свежее фото маленького Платона, который позирует, сидя за рулем автомобиля. 

«Хорошего вам вечера, а мы сруливаем!» — кратко подписала кадр молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Фолловеры Ксении с радостью приняли новый снимок мальчика, оставив под ним множество пожеланий и комплиментов в адрес Платона. 

  • Ксения Собчак, Максим Виторган
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    В Сети появилось новое фото маленького сына Ксении Собчак и Максима Виторгана Платона
    Смотреть галерею

К тому же, многие пользователи Сети заметили, что сын знаменитостей сильно напоминает отца Ксении. «Похож на дедушку», «Маленькая копия Анатолия Александровича», «Красивый мальчик. Очень похож на вашего папу», — прокомментировали подписчики Ксении Собчак.

А как вам кажется, на кого из звездных родственников больше похож Платон Виторган-Собчак?

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02 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну хоть челюсть не мамкина

  • Голуби переносчики заразы. Любая мать знает. Я про образованных.

  • Если он внутренне не напомнит ни маму, ни папу, ни дедушку, то парню повезло, вырастет человеком. А внешность не важна.

  • Гость

    Голуби переносчики заразы. Любая мать знает. Я про образованных.

    Это явно не дикие голуби. Хороший такой мальчишка!

  • Гость

    Ну хоть челюсть не мамкина

    Да не надо свое отношение к Ксении переносить на ребенка. На фото здесь она мне больше нравится, чем одинаковые муклы с пустыми глазами или та же Погребняк со спиленным носом.

  • Зачем обсуждать фото маленького ребенка? и вообще ребенка?

  • Гость

    Да не надо свое отношение к Ксении переносить на ребенка. На фото здесь она мне больше нравится, чем одинаковые муклы с пустыми глазами или та же Погребняк со спиленным носом.

    Мадам знает толк в извращениях))

  • Новый тренд. Когда родители публично лажают, то следом в ход идёт детская милота. А Платон хороший мальчишка, складный и с задатками.

  • На мамку-лошадь похож

  • Ну что за имя Платон , Платон мне друг но истина дороже

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