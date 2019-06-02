В Сети обсуждают новое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

Ксения Собчак и Максим Виторган редко делятся с фолловерами снимками своего 2-летнего сына Платона. В День защиты детей, как и многие звезды, теледива решила показать свежее фото малыша.

Ксения Собчак с сыном Платоном

В ноябре 2016-го у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын, которого они назвали Платоном. Экс-супруги предпочитают оберегать малыша от повышенного внимания общественности, поэтому довольно редко выставляют его снимки в соцсети.

В последние месяцы знаменитости наконец стали показывать фото, на которых видно лицо Платона — до этого они делились кадрами, на которых мальчик смотрит сторону или вообще отвернут от камеры.

1 июня, во Всемирный День защиты детей, многие звезды решили поделиться с подписчиками снимками своих наследников.

Платон Виторган-Собчак

Последовала примеру коллег и Ксения Собчак, выставив в свой микроблог свежее фото маленького Платона, который позирует, сидя за рулем автомобиля.

«Хорошего вам вечера, а мы сруливаем!» — кратко подписала кадр молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фолловеры Ксении с радостью приняли новый снимок мальчика, оставив под ним множество пожеланий и комплиментов в адрес Платона.

1 2 3 ... 10 В Сети появилось новое фото маленького сына Ксении Собчак и Максима Виторгана Платона

К тому же, многие пользователи Сети заметили, что сын знаменитостей сильно напоминает отца Ксении. «Похож на дедушку», «Маленькая копия Анатолия Александровича», «Красивый мальчик. Очень похож на вашего папу», — прокомментировали подписчики Ксении Собчак.



А как вам кажется, на кого из звездных родственников больше похож Платон Виторган-Собчак?