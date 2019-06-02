В Сети обсуждают новое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

В ноябре 2016-го у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын, которого они назвали Платоном. Экс-супруги предпочитают оберегать малыша от повышенного внимания общественности, поэтому довольно редко выставляют его снимки в соцсети.
1 июня, во Всемирный День защиты детей, многие звезды решили поделиться с подписчиками снимками своих наследников.
Последовала примеру коллег и Ксения Собчак, выставив в свой микроблог свежее фото маленького Платона, который позирует, сидя за рулем автомобиля.
Фолловеры Ксении с радостью приняли новый снимок мальчика, оставив под ним множество пожеланий и комплиментов в адрес Платона.
К тому же, многие пользователи Сети заметили, что сын знаменитостей сильно напоминает отца Ксении. «Похож на дедушку», «Маленькая копия Анатолия Александровича», «Красивый мальчик. Очень похож на вашего папу», — прокомментировали подписчики Ксении Собчак.
А как вам кажется, на кого из звездных родственников больше похож Платон Виторган-Собчак?