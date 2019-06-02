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После свадебного путешествия Потап и Настя Каменских разъезжаются по разным городам

В конце мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. После свадьбы пара отправилась в медовый месяц в Анталью — правда, спустя неделю объявила об окончании романтического отпуска. 
Настя Каменских, Потап
Настя Каменских и Потап

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. После двух дней бурных празднований звездная пара отправилась в медовый месяц в Анталью.

Все эти дни продюсер и певица радовали поклонников романтическими снимками с морского побережья. 

Впрочем, все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается — 1 июня Потап поделился с фолловерами фото, на котором они с Настей стоят у самолета. 

Потап, Настя Каменских
 

Увы, совместный отпуск пары подошел к концу. Потапа ждут его музыканты в Одессе, а Каменских — сольные концерты по всей Украине. 

«Honeymoon (медовый месяц — прим. Woman.ru) продолжается!» — заявил в своем микроблоге продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена)

Вероятно, мужчина намекнул на то, что им с возлюбленной не обязательно быть постоянно вместе и уж тем более уезжать на курорты, чтобы быть счастливыми. 

Пользователи Сети поддержали звездную пару, жертвующую своим свадебным путешествием ради концертов и поклонников. «Пусть вам всегда будет вместе сладко», «Не приезжайте к нам выступать, лучше еще побудьте вместе!», «Пускай ваш honeymoon никогда не заканчивается!» — прокомментировали снимок фолловеры. 

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02 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Потап, Настя Каменских

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
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51 Комментариев





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