После свадебного путешествия Потап и Настя Каменских разъезжаются по разным городам

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. После двух дней бурных празднований звездная пара отправилась в медовый месяц в Анталью.
Впрочем, все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается — 1 июня Потап поделился с фолловерами фото, на котором они с Настей стоят у самолета.
Увы, совместный отпуск пары подошел к концу. Потапа ждут его музыканты в Одессе, а Каменских — сольные концерты по всей Украине.
Вероятно, мужчина намекнул на то, что им с возлюбленной не обязательно быть постоянно вместе и уж тем более уезжать на курорты, чтобы быть счастливыми.
Пользователи Сети поддержали звездную пару, жертвующую своим свадебным путешествием ради концертов и поклонников. «Пусть вам всегда будет вместе сладко», «Не приезжайте к нам выступать, лучше еще побудьте вместе!», «Пускай ваш honeymoon никогда не заканчивается!» — прокомментировали снимок фолловеры.