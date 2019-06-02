После свадебного путешествия Потап и Настя Каменских разъезжаются по разным городам

В конце мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. После свадьбы пара отправилась в медовый месяц в Анталью — правда, спустя неделю объявила об окончании романтического отпуска.

Настя Каменских и Потап

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. После двух дней бурных празднований звездная пара отправилась в медовый месяц в Анталью.

Все эти дни продюсер и певица радовали поклонников романтическими снимками с морского побережья.

Впрочем, все хорошее когда-нибудь обязательно заканчивается — 1 июня Потап поделился с фолловерами фото, на котором они с Настей стоят у самолета.

Увы, совместный отпуск пары подошел к концу. Потапа ждут его музыканты в Одессе, а Каменских — сольные концерты по всей Украине.

«Honeymoon (медовый месяц — прим. Woman.ru) продолжается!» — заявил в своем микроблоге продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена).

Вероятно, мужчина намекнул на то, что им с возлюбленной не обязательно быть постоянно вместе и уж тем более уезжать на курорты, чтобы быть счастливыми.

1 2 3 ... 10 Потап и Настя Каменских уже вернулись из свадебного путешествия

Пользователи Сети поддержали звездную пару, жертвующую своим свадебным путешествием ради концертов и поклонников. «Пусть вам всегда будет вместе сладко», «Не приезжайте к нам выступать, лучше еще побудьте вместе!», «Пускай ваш honeymoon никогда не заканчивается!» — прокомментировали снимок фолловеры.

