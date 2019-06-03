В Сети обсуждают взрослого красавца-сына Надежды Грановской

В последнюю неделю многие родители, в том числе и знаменитые, отмечали выпускные своих детей: кто-то покинул стены детского сада, кто-то — младшей школы, а некоторые и вовсе ступили во взрослую жизнь.
Вера Брежнева честно призналась подписчикам, что даже расплакалась на выпускном дочери, 18-летней Сони Киперман.
Поделилась своими эмоциями и снимками с 16-летним сыном Игорем и Грановская.
Фолловеры поздравили Надежду с новым этапом в жизни сына. Кроме того, многие отметили, что Игорь вырос невероятно красивым парнем.
«У вашего сына очень романтичная внешность, как у принца», «Какой красавец! Наверное, девушки с ума сходят», — прокомментировали снимки сына звезды пользователи Сети. Кроме того, некоторые юные особы поинтересовались, есть ли у молодого человека возлюбленная.