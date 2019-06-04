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Как сейчас живет бывшая супруга новоиспеченного мужа Шарлотты Казираги Мария Новоселова

1 июня некоронованная принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама. Для мужчины этот брак стал вторым — ранее он был женат на российской модели Марии Новоселовой. 
Шарлотта Казираги
Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги

В первый день лета в Монако прошла шумная свадьба — свои отношения официально оформили 32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний Димитрий Рассам. 

Несмотря на высокий статус невесты, торжество было довольно неформальным — друзья даже кинули жениха прямо в костюме в бассейн. 

Димитрий и Шарлотта встречались до свадьбы несколько лет. У пары уже есть общий ребенок — полугодовалый сын Бальтазар. 

Мария Новоселова и Димитрий Рассам
Мария Новоселова и Димитрий Рассам

У обоих молодоженов до друг друга были серьезные отношения. Так, Казираги несколько лет встречалась с актером Гадом Эльмалехом, которому в 2013-м родила сына Рафаэля. Рассам же был женат на российской модели Марии Новоселовой и воспитывал вместе с ней дочь Дашу. 

Ходят слухи, что причиной развода кинопродюсера и модели стало его увлечение принцессой Монако — отношения Димитрия и Шарлотты начались еще до его развода с Марией. 

Пока Рассам вращается в высоких кругах, его бывшая супруга путешествует по миру. С момента развода в 2016-м модель успела посетить не один десяток стран. Что удивительно, почти всегда красивая женщина находится в одиночестве — лишь изредка ей составляет компанию 7-летняя дочь Даша. 

Впрочем, если верить источникам, у Марии все хорошо, и по экс-супругу она вовсе не страдает. «Она живет в Париже и ведет, что называется, ''красивую жизнь''. В прошлом году мы с ней встречались в Лос-Анжелесе, отмечали вместе Новый Год», — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» одноклассник Новоселовой Дмитрий Литвинов. Судя по всему, модель уже несколько лет не приезжала на родину, хотя все старые знакомые ее там очень ждут. 

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04 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Шарлотта Казираги

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Димитрий - самовлюбленный павлин.

  • Казерага эта какаят несуразная. Деньги..Альфонс мальчик.

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