Как сейчас живет бывшая супруга новоиспеченного мужа Шарлотты Казираги Мария Новоселова

1 июня некоронованная принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама. Для мужчины этот брак стал вторым — ранее он был женат на российской модели Марии Новоселовой.

Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги

В первый день лета в Монако прошла шумная свадьба — свои отношения официально оформили 32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний Димитрий Рассам.

Несмотря на высокий статус невесты, торжество было довольно неформальным — друзья даже кинули жениха прямо в костюме в бассейн.

Димитрий и Шарлотта встречались до свадьбы несколько лет. У пары уже есть общий ребенок — полугодовалый сын Бальтазар.

Мария Новоселова и Димитрий Рассам

У обоих молодоженов до друг друга были серьезные отношения. Так, Казираги несколько лет встречалась с актером Гадом Эльмалехом, которому в 2013-м родила сына Рафаэля. Рассам же был женат на российской модели Марии Новоселовой и воспитывал вместе с ней дочь Дашу.

Ходят слухи, что причиной развода кинопродюсера и модели стало его увлечение принцессой Монако — отношения Димитрия и Шарлотты начались еще до его развода с Марией.

Пока Рассам вращается в высоких кругах, его бывшая супруга путешествует по миру. С момента развода в 2016-м модель успела посетить не один десяток стран. Что удивительно, почти всегда красивая женщина находится в одиночестве — лишь изредка ей составляет компанию 7-летняя дочь Даша.

1 2 3 ... 10 1 июня Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги стали мужем и женой

Впрочем, если верить источникам, у Марии все хорошо, и по экс-супругу она вовсе не страдает. «Она живет в Париже и ведет, что называется, ''красивую жизнь''. В прошлом году мы с ней встречались в Лос-Анжелесе, отмечали вместе Новый Год», — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» одноклассник Новоселовой Дмитрий Литвинов. Судя по всему, модель уже несколько лет не приезжала на родину, хотя все старые знакомые ее там очень ждут.

