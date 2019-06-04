Как сейчас живет бывшая супруга новоиспеченного мужа Шарлотты Казираги Мария Новоселова

В первый день лета в Монако прошла шумная свадьба — свои отношения официально оформили 32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний Димитрий Рассам.
Димитрий и Шарлотта встречались до свадьбы несколько лет. У пары уже есть общий ребенок — полугодовалый сын Бальтазар.
У обоих молодоженов до друг друга были серьезные отношения. Так, Казираги несколько лет встречалась с актером Гадом Эльмалехом, которому в 2013-м родила сына Рафаэля. Рассам же был женат на российской модели Марии Новоселовой и воспитывал вместе с ней дочь Дашу.
Пока Рассам вращается в высоких кругах, его бывшая супруга путешествует по миру. С момента развода в 2016-м модель успела посетить не один десяток стран. Что удивительно, почти всегда красивая женщина находится в одиночестве — лишь изредка ей составляет компанию 7-летняя дочь Даша.
Впрочем, если верить источникам, у Марии все хорошо, и по экс-супругу она вовсе не страдает. «Она живет в Париже и ведет, что называется, ''красивую жизнь''. В прошлом году мы с ней встречались в Лос-Анжелесе, отмечали вместе Новый Год», — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» одноклассник Новоселовой Дмитрий Литвинов. Судя по всему, модель уже несколько лет не приезжала на родину, хотя все старые знакомые ее там очень ждут.