В Сети сравнивают образы Ольги Бузовой и Дженнифер Лопес

На днях Ольга Бузова презентовала клип на новый трек «Водица». В видео Ольга выступила в довольно провокационном образе. Многие сравнили российскую знаменитость со звездой мирового масштаба.

Ольга Бузова на премьере клипа «Водица»

Ольга Бузова — одна из самых знаменитых персон отечественного шоу-бизнеса. Она быстро взобралась на олимп и сейчас известна не только своей карьерой на телевидении. Бузова добивается успеха в любом деле, за которое берется.

Ольга Бузова

У звезды есть свой ресторан, она выпускает линию дизайнерской одежды, а песни Ольги занимают первые места по количеству скачиваний в iTunes. Неудивительно, что за успехом телеведущей наблюдают миллионы поклонников.



Недавно 33-летняя Ольга Бузова представила клип на новую песню «Водица». Всего за несколько часов видео просмотрело полмиллиона человек.

В ролике артистка выступила в новом образе, который интернет-пользователи, по их мнению, уже где-то видели. Многие фолловеры российской певицы сравнили ее с зарубежной звездой. Парик из страз, откровенный наряд, да и вся цветовая гамма — вылитая Дженнифер Лопес.

«Я подумала Джей Ло, даже костюмы схожи», «Оль, классный клип! Прикинь, Джей Ло тебя копирует», — писали подписчики под новым постом Бузовой в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов сохранены).



1 2 3 ... 11 3 июня Ольга Бузова презентовала клип на песню «Водица»

Стоит отметить, что новый клип Ольги местами действительно похож на клип Дженнифер Лопес на песню El Anillo. Обе девушки в нескольких кадрах танцуют на воде в париках из бисера, а за спиной у них подтанцовка в похожих костюмах. Однако сами ролики, как и смысл песен в целом, разные.