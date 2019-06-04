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В Сети сравнивают образы Ольги Бузовой и Дженнифер Лопес

На днях Ольга Бузова презентовала клип на новый трек «Водица». В видео Ольга выступила в довольно провокационном образе. Многие сравнили российскую знаменитость со звездой мирового масштаба.
Ольга Бузова
Ольга Бузова на премьере клипа «Водица»

Ольга Бузова — одна из самых знаменитых персон отечественного шоу-бизнеса. Она быстро взобралась на олимп и сейчас известна не только своей карьерой на телевидении. Бузова добивается успеха в любом деле, за которое берется.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

У звезды есть свой ресторан, она выпускает линию дизайнерской одежды, а песни Ольги занимают первые места по количеству скачиваний в iTunes. Неудивительно, что за успехом телеведущей наблюдают миллионы поклонников.

Недавно 33-летняя Ольга Бузова представила клип на новую песню «Водица». Всего за несколько часов видео просмотрело полмиллиона человек.

В ролике артистка выступила в новом образе, который интернет-пользователи, по их мнению, уже где-то видели. Многие фолловеры российской певицы сравнили ее с зарубежной звездой. Парик из страз, откровенный наряд, да и вся цветовая гамма — вылитая Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес на Met Gala-2019

«Я подумала Джей Ло, даже костюмы схожи», «Оль, классный клип! Прикинь, Джей Ло тебя копирует», — писали подписчики под новым постом Бузовой в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Стоит отметить, что новый клип Ольги местами действительно похож на клип Дженнифер Лопес на песню El Anillo. Обе девушки в нескольких кадрах танцуют на воде в париках из бисера, а за спиной у них подтанцовка в похожих костюмах. Однако сами ролики, как и смысл песен в целом, разные.

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04 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Youtube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Legion-Media.ru
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Ольга Бузова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Олю все копируют: Лопез, Бьенсе,Гага, Кети Перри)))

  • Как ее можно сравнивать с Лопес?

  • Фантазии на что хватило....

  • Клип очень достойный. Что теперь и парик блестящий не одень.

  • Бездарность.

  • Ну да. У Лопес тоже 2 ноги и две руки. Значит Бузова ее копирует.

  • Бузова- плагиатчица! И конечно, позорная реклама в клипе.

  • А Собчак с извинениями и букетом цветов прибежала к Бузовой на премьеру клипа. Пришли туда еще Филя, Малахов, Рудковская и др. Бузова звезда

  • Клип не смотрела, но напишу тут, что он бездарность. Хихи

  • При всём моём не очень хорошем отношении к Бузовой, надо сказать, что клип очень даже не плох! И , если бы ЭТО спела какая-нибудь Нюша, то это был бы ,несомненно, летний хит))

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