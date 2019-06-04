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Дождались: Ляйсан Утяшева впервые за 6 лет показала сына Роберта, и тот весь в отца

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Сейчас супруги воспитывают двоих детей, однако звездная пара не часто балует поклонников семейными снимками.
Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают 6-летнего сына Роберта и 4-летнюю дочь Софию. Фанаты звездной пары почти потеряли надежду увидеть их семейные фото. Ведь знаменитости не радуют фолловеров подобными снимками, а на тех редких кадрах, что выкладывают в Сеть, скрывают лица наследников.

В честь дня защиты детей жена шоумена решила сделать исключение. 33-летняя Ляйсан опубликовала смонтированное видео, на котором отплясывает все звездное семейство. На некоторых кадрах Роберт, которому недавно исполнилось 6 лет, катается на самокате, и можно хорошо рассмотреть его лицо.

«Роберт — копия папы, они даже танцуют одинаково», — отметили подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Не остался без внимания и трек к видео: Утяшева и Воля записывали своих детей, а потом свели все в одну песню. «Роберт талантлив, впрочем, как и родители!», «Роберт Воля — мой любимый исполнитель», — похвалили семейное творение поклонники.

Однако увидеть лицо Софии фанаты так и не смогли. Возможно, звездные родители представят дочь поклонникам через пару лет.

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04 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ляйсан Утяшева, Павел Воля

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