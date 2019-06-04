Дождались: Ляйсан Утяшева впервые за 6 лет показала сына Роберта, и тот весь в отца

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Сейчас супруги воспитывают двоих детей, однако звездная пара не часто балует поклонников семейными снимками.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают 6-летнего сына Роберта и 4-летнюю дочь Софию. Фанаты звездной пары почти потеряли надежду увидеть их семейные фото. Ведь знаменитости не радуют фолловеров подобными снимками, а на тех редких кадрах, что выкладывают в Сеть, скрывают лица наследников.

В честь дня защиты детей жена шоумена решила сделать исключение. 33-летняя Ляйсан опубликовала смонтированное видео, на котором отплясывает все звездное семейство. На некоторых кадрах Роберт, которому недавно исполнилось 6 лет, катается на самокате, и можно хорошо рассмотреть его лицо.

«Роберт — копия папы, они даже танцуют одинаково», — отметили подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 11 14 мая сыну Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполнилось 6 лет

Не остался без внимания и трек к видео: Утяшева и Воля записывали своих детей, а потом свели все в одну песню. «Роберт талантлив, впрочем, как и родители!», «Роберт Воля — мой любимый исполнитель», — похвалили семейное творение поклонники.



Однако увидеть лицо Софии фанаты так и не смогли. Возможно, звездные родители представят дочь поклонникам через пару лет.

