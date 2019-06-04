«С огромной попой стринги?»: Галина Ржаксенская клеймит позором и полных, и худых на пляже

С началом пляжного сезона Галина Ржаксенская решила дать несколько советов фолловерам о правилах внешнего вида и поведения на пляже. Не всем подписчицам пришлись по душе размышления ведущей.

Галина Ржаксенская

После шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская, так и не завоевав сердце Тимура Батрутдинова, встретила новую любовь — бизнесмена Евгения Громова. Через год пара сыграла свадьбу, а в 2017-м Галина впервые стала мамой.

Галина Ржаксенская и Евгений Громов

С тех пор Ржаксенская ведет два своих шоу и активно развивает страницу в Инстаграме. На днях ведущая опубликовала пост, в котором раскритиковала девушек, неумеющих подбирать бикини под тип фигуры, и даже привела фотопримеры.

«Почему для многих купальники — это одежда только для загара? Как можно носить с огромной попой стринги? С висящим животом — раздельный купальник?» — обратилась телеведущая к подписчицам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Галина часто публикует фотографии в купальнике

Впрочем, досталось не только полным девушкам. Ведущая «Дневника счастливой мамы» не обошла стороной и обладательниц стройной фигуры.

«Я считаю, пляж — это тоже общественное место. Дело даже не в теле, у всех есть недостатки. Как же круто, когда девушки, хоть и полненькие, но в красивых слитных купальниках: животик втянут, грудь стоит. А с маленькой грудью как красиво можно подобрать! Фишек очень много, да и загару не особо повредит», — решила поделиться лайфхаками перед началом пляжного сезона Ржаксенская.



1 2 3 ... 11 Галина Ржаксенская показала примеры удачных и неудачных образов девушек с пышными формами в купальниках

Однако новый пост Галины вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. «Какой-то бред написала. Как будто на пляж должны ходить одни модели!», «Очень согласна про пляж. Важно везде и всегда выглядеть прилично», «Не очень хорошо выкладывать чью-то фотографию. У всех разные данные, но если все прикрыто, женщина может носить тот купальник, в котором чувствует себя комфортно», — написали интернет-пользователи.