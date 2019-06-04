«С огромной попой стринги?»: Галина Ржаксенская клеймит позором и полных, и худых на пляже

После шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская, так и не завоевав сердце Тимура Батрутдинова, встретила новую любовь — бизнесмена Евгения Громова. Через год пара сыграла свадьбу, а в 2017-м Галина впервые стала мамой.
С тех пор Ржаксенская ведет два своих шоу и активно развивает страницу в Инстаграме. На днях ведущая опубликовала пост, в котором раскритиковала девушек, неумеющих подбирать бикини под тип фигуры, и даже привела фотопримеры.
Впрочем, досталось не только полным девушкам. Ведущая «Дневника счастливой мамы» не обошла стороной и обладательниц стройной фигуры.
«Я считаю, пляж — это тоже общественное место. Дело даже не в теле, у всех есть недостатки. Как же круто, когда девушки, хоть и полненькие, но в красивых слитных купальниках: животик втянут, грудь стоит. А с маленькой грудью как красиво можно подобрать! Фишек очень много, да и загару не особо повредит», — решила поделиться лайфхаками перед началом пляжного сезона Ржаксенская.
Однако новый пост Галины вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. «Какой-то бред написала. Как будто на пляж должны ходить одни модели!», «Очень согласна про пляж. Важно везде и всегда выглядеть прилично», «Не очень хорошо выкладывать чью-то фотографию. У всех разные данные, но если все прикрыто, женщина может носить тот купальник, в котором чувствует себя комфортно», — написали интернет-пользователи.