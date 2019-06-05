Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова нечасто делится с фолловерами фотографиями с детьми — а лица ее маленьких сыновей и вовсе никто не видел. Впрочем, по случаю второго дня рождения самого младшего сына Ромы супермодель показала снимок с малышом.

Наталья Водянова с семьей

В микроблоге 37-летней Натальи Водяновой нечасто появляются фото и видео с детьми. Если модель и решает показать подписчикам своих наследников, то чаще всего делится снимками со старшими сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой.

Знаменитость предпочитает скрывать лица маленьких сыновей, отцом которых является ее возлюбленный Антуан Арно.

4 июня в семье Водяновой отмечается двойной праздник — в этот день родился и Антуан, и их с Натальей младший сын Роман, которому в этом году исполнилось 2 года.

Наталья Водянова и Антуан Арно с младшим сыном

По этому случаю модель решила поделиться с фолловерами архивным снимком с гражданским мужем и их малышом.

Судя по всему, на кадре Роме нет еще и года.

«Мой муж и самый младший сын родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье. С днем рождения всех ''близнецов''!» — подписала кадр звезда (орфография и пунктуация автора сохранена).

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова не показывает лица своих младших сыновей

Фото с малышом собрало множество лайков и комментариев, в которых подписчики и звездные друзья Водяновой поздравили ее с праздником. Интересно, а покажет ли теперь Наталья, как выглядит ее младший ребенок сейчас?