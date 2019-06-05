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Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова нечасто делится с фолловерами фотографиями с детьми — а лица ее маленьких сыновей и вовсе никто не видел. Впрочем, по случаю второго дня рождения самого младшего сына Ромы супермодель показала снимок с малышом. 
Наталья Водянова
Наталья Водянова с семьей

В микроблоге 37-летней Натальи Водяновой нечасто появляются фото и видео с детьми. Если модель и решает показать подписчикам своих наследников, то чаще всего делится снимками со старшими сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой. 

Знаменитость предпочитает скрывать лица маленьких сыновей, отцом которых является ее возлюбленный Антуан Арно. 

4 июня в семье Водяновой отмечается двойной праздник — в этот день родился и Антуан, и их с Натальей младший сын Роман, которому в этом году исполнилось 2 года. 

Наталья Водянова, Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно с младшим сыном

По этому случаю модель решила поделиться с фолловерами архивным снимком с гражданским мужем и их малышом.

Судя по всему, на кадре Роме нет еще и года. 

«Мой муж и самый младший сын родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье. С днем рождения всех ''близнецов''!» — подписала кадр звезда (орфография и пунктуация автора сохранена)

Фото с малышом собрало множество лайков и комментариев, в которых подписчики и звездные друзья Водяновой поздравили ее с праздником. Интересно, а покажет ли теперь Наталья, как выглядит ее младший ребенок сейчас?

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05 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Наталья Водянова, Антуан Арно

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Красивые детишки у Наташи.

  • Какие красивые дети, натуральные блондины! И сама Наталья невероятная, после 5 родов выглядеть как девчонка! Не припомню больше таких ни в шоу-бизнесе, и в жизни.

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