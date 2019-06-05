Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

В микроблоге 37-летней Натальи Водяновой нечасто появляются фото и видео с детьми. Если модель и решает показать подписчикам своих наследников, то чаще всего делится снимками со старшими сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой.
4 июня в семье Водяновой отмечается двойной праздник — в этот день родился и Антуан, и их с Натальей младший сын Роман, которому в этом году исполнилось 2 года.
По этому случаю модель решила поделиться с фолловерами архивным снимком с гражданским мужем и их малышом.
«Мой муж и самый младший сын родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье. С днем рождения всех ''близнецов''!» — подписала кадр звезда (орфография и пунктуация автора сохранена).
Фото с малышом собрало множество лайков и комментариев, в которых подписчики и звездные друзья Водяновой поздравили ее с праздником. Интересно, а покажет ли теперь Наталья, как выглядит ее младший ребенок сейчас?