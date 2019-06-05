«Поздравления некстати»: Виктория Боня резко отреагировала на слухи о своей беременности

На днях Виктории Боне пришлось в очередной раз комментировать слухи о своей беременности, распространившиеся в Сети. Телеведущая расставила все точки над i в Инстаграме.

Виктория Боня любит красивые и открытые наряды, поэтому многие поклонники удивились, увидев ее в одежде, скрывающей талию.

Не так давно в ряде СМИ появилась информация о том, что Виктория Боня якобы находится в интересном положении. Поклонники телеведущей сразу принялись внимательно разглядывать ее живот на свежих фотографиях в соцсетях, а некоторые даже поспешили поздравить ее с грядущим пополнением. Видимо, подобный ажиотаж инстаграм-знаменитость не оценила — она отреагировала на слухи в новом посте своего Инстаграма.

«Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых — моя ''‎беременность''‎‎!», — написала Виктория Боня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Боня также призвала интернет-пользователей не вводить других людей в заблуждение.

Поклонники отреагировали на это обращение по-разному. Некоторые из них выразили огорчение и раскритиковали сплетников, другие же объяснили, почему все сразу поверили в беременность.

«Извини, Вика, твои намеки со стаканом воды и платья без талии дали о себе знать», «Все привыкли, что девушки ходят в платьях в облипку. Жарко же», — сообщили фолловеры Бони.

Напомним, телеведущая продолжительное время встречалась с ирландским миллионером и настоящим красавцем Александром Смерфитом. Они познакомились в 2010 году. По слухам, на первом свидании бывшая участница реалити-шоу решила проучить любвеобильного ухажера и уделяла больше внимания своему мобильному телефону, а не молодому миллионеру. Смерфита это зацепило, и он стал добиваться расположения неприступной красавицы.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня регулярно опровергает слухи о своей беременности

В марте 2012 года родилась их дочь Анджелина Летиция Смерфит, но руку и сердце ловелас Боне так и не предложил. Пара распалась в 2017 году.