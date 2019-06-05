Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Поздравления некстати»: Виктория Боня резко отреагировала на слухи о своей беременности

На днях Виктории Боне пришлось в очередной раз комментировать слухи о своей беременности, распространившиеся в Сети. Телеведущая расставила все точки над i в Инстаграме.
Виктория Боня
Виктория Боня любит красивые и открытые наряды, поэтому многие поклонники удивились, увидев ее в одежде, скрывающей талию.

Не так давно в ряде СМИ появилась информация о том, что Виктория Боня якобы находится в интересном положении. Поклонники телеведущей сразу принялись внимательно разглядывать ее живот на свежих фотографиях в соцсетях, а некоторые даже поспешили поздравить ее с грядущим пополнением. Видимо, подобный ажиотаж инстаграм-знаменитость не оценила — она отреагировала на слухи в новом посте своего Инстаграма.

«Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых — моя ''‎беременность''‎‎!», — написала Виктория Боня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Боня также призвала интернет-пользователей не вводить других людей в заблуждение.

Поклонники отреагировали на это обращение по-разному. Некоторые из них выразили огорчение и раскритиковали сплетников, другие же объяснили, почему все сразу поверили в беременность.

«Извини, Вика, твои намеки со стаканом воды и платья без талии дали о себе знать», «Все привыкли, что девушки ходят в платьях в облипку. Жарко же», — сообщили фолловеры Бони.

Напомним, телеведущая продолжительное время встречалась с ирландским миллионером и настоящим красавцем Александром Смерфитом. Они познакомились в 2010 году. По слухам, на первом свидании бывшая участница реалити-шоу решила проучить любвеобильного ухажера и уделяла больше внимания своему мобильному телефону, а не молодому миллионеру. Смерфита это зацепило, и он стал добиваться расположения неприступной красавицы.

В марте 2012 года родилась их дочь Анджелина Летиция Смерфит, но руку и сердце ловелас Боне так и не предложил. Пара распалась в 2017 году.  

Перейти к обсуждению


05 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Боня

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.