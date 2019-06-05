«Поздравления некстати»: Виктория Боня резко отреагировала на слухи о своей беременности

Не так давно в ряде СМИ появилась информация о том, что Виктория Боня якобы находится в интересном положении. Поклонники телеведущей сразу принялись внимательно разглядывать ее живот на свежих фотографиях в соцсетях, а некоторые даже поспешили поздравить ее с грядущим пополнением. Видимо, подобный ажиотаж инстаграм-знаменитость не оценила — она отреагировала на слухи в новом посте своего Инстаграма.
«Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых — моя ''беременность''!», — написала Виктория Боня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники отреагировали на это обращение по-разному. Некоторые из них выразили огорчение и раскритиковали сплетников, другие же объяснили, почему все сразу поверили в беременность.
Напомним, телеведущая продолжительное время встречалась с ирландским миллионером и настоящим красавцем Александром Смерфитом. Они познакомились в 2010 году. По слухам, на первом свидании бывшая участница реалити-шоу решила проучить любвеобильного ухажера и уделяла больше внимания своему мобильному телефону, а не молодому миллионеру. Смерфита это зацепило, и он стал добиваться расположения неприступной красавицы.
В марте 2012 года родилась их дочь Анджелина Летиция Смерфит, но руку и сердце ловелас Боне так и не предложил. Пара распалась в 2017 году.