Горячий молочный шоколад: загар Анны Седоковой поразил ее фолловеров

На днях в Доме Союзов прошел конкурс красоты «Мисс Русское Радио-2019». Среди приглашенных звезд была и Анна Седокова, сумевшая удивить подписчиков своим фотоотчетом с мероприятия в Инстаграме.

Анна Седокова — девушка с выразительными формами. Не раз ее фигура становилась предметом обсуждения. Часто певица сама подливает масла в огонь, публикуя откровенные снимки в микроблоге.



На днях бизнесвумен снова удивила своих подписчиков. Анна Седокова стала ведущей конкурса красоты «Мисс Русское Радио-2019», который прошел 4 июня в Доме Союзов. В перерывах между выходами на сцену 36-летняя Седокова не сидела без дела, решив изучить Колонный зал.

Анна Седокова в кулуарах Дома Союзов

В Инстаграме звезды появились снимки, которые Анна успела сделать во время подготовки к конкурсу. На фото певица позирует, расположившись на лестнице в черном платье с широким разрезом и глубоким декольте. Фолловеры оценили не только формы Седоковой, но и ее загар.



Анна действительно выглядела очень смуглой, будто совсем недавно вернулась с пляжного отдыха.

Анна любит публиковать фото в купальниках

Среди подписчиков оказалась и звездная подруга бизнесвумен Наталья Рудова, которая также обратила внимание на загар знаменитости.

Каждое новое фото Анны Седоковой — повод восхититься ее фигурой и чувством стиля. Так, еще недавно многие интернет-пользователи обсуждали «дачный» образ певицы.