В брендах с ног до головы: в Сети обсуждают не по-детски люксовый стиль дочери Кристины Асмус

В начале мая Гарик Харламов сообщил в Инстаграме, что у его дочери появилась своя страница.
Шоумен назвал этот факт «прикольным» и отметил, что у него в 5-летнем возрасте «были только фломастер и ржавый гвоздь». Гарик также уточнил, что блог малышки будет вести ее мама Кристина.
Сейчас на страницу Насти Харламовой подписаны более 20 тысяч человек. Кристина Асмус публикует красивые и нежные фотографии дочери, причем на девочке нередко можно увидеть одежду известных брендов — Givenchy, Philosophy, Gucci.
Только взгляните на этот образ юной фэшэнисты: футболка Givenchy, сандалии Gucci, модные шорты в стиле сафари. Благодаря маме Настя одета остромодно, но не вычурно. В Сети же рассуждают о том, нужно ли тратить огромные деньги (одни босоножки итальянской марки стоят около 20 тысяч рублей) на детскую одежду. Да, юная Асмус не производит впечатление хулиганки, но даже аккуратные дети очень быстро растут...
К слову, стильные у дочери Асмус не только наряды, но и прически. Как пишет в комментариях сама актриса, раньше она постоянно делала девочке хвостики и косички, но теперь Настя любит ходить с длинными распущенными волосами.
Отметим, что знаменитая мама ведет аккаунт от лица дочери и обычно сопровождает снимки юмористическими подписями. К примеру, фото Насти, завернутой в полотенце, она озаглавила так: «Превращаюсь в бабочку». А совместное фото Кристина Асмус назвала еще более креативно: «Танго-обниманго with маманго».