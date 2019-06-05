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В брендах с ног до головы: в Сети обсуждают не по-детски люксовый стиль дочери Кристины Асмус

Этой весной у 5-летней дочери комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус появился собственный аккаунт в Инстаграме. И, судя по всему, однажды эта страница будет соревноваться по популярности с блогами родителей малышки.
Настя Харламова
5-летнюю Настю Харламову называют копией мамы, в которую «добавили немного папы»

В начале мая Гарик Харламов сообщил в Инстаграме, что у его дочери появилась своя страница.

«Вот уж не думал, не гадал. Даже писать это немного странно. У моей дочки Насти появился свой аккаунт в Инсте. Слетайтесь, 5-летки», — написал артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Шоумен назвал этот факт «прикольным» и отметил, что у него в 5-летнем возрасте «были только фломастер и ржавый гвоздь». Гарик также уточнил, что блог малышки будет вести ее мама Кристина.

Сейчас на страницу Насти Харламовой подписаны более 20 тысяч человек. Кристина Асмус публикует красивые и нежные фотографии дочери, причем на девочке нередко можно увидеть одежду известных брендов — Givenchy, Philosophy, Gucci.

Настю одевают не как обычного ребенка (типичные «розочки-цветочки» — не про нее), а как маленькую леди. 

Только взгляните на этот образ юной фэшэнисты: футболка Givenchy, сандалии Gucci, модные шорты в стиле сафари. Благодаря маме Настя одета остромодно, но не вычурно. В Сети же рассуждают о том, нужно ли тратить огромные деньги (одни босоножки итальянской марки стоят около 20 тысяч рублей) на детскую одежду. Да, юная Асмус не производит впечатление хулиганки, но даже аккуратные дети очень быстро растут...

К слову, стильные у дочери Асмус не только наряды, но и прически. Как пишет в комментариях сама актриса, раньше она постоянно делала девочке хвостики и косички, но теперь Настя любит ходить с длинными распущенными волосами. 

  • Настя Харламова
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    У дочки Кристины Асмус длинные светлые волосы: актриса не раз признавалась, что жалко их состригать
    Смотреть галерею

Отметим, что знаменитая мама ведет аккаунт от лица дочери и обычно сопровождает снимки юмористическими подписями. К примеру, фото Насти, завернутой в полотенце, она озаглавила так: «Превращаюсь в бабочку». А совместное фото Кристина Асмус назвала еще более креативно: «Танго-обниманго with маманго». 

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05 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram
Теги

Гарик Харламов, Кристина Асмус

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Может её только для фоток в бренды одевают??!!!!!...

  • А я не вижу сходства с мамой. Мама красивая, а девочка - нет. Да и на папу не особо похожа. Сама на себя похожа, короче))

  • Деньги есть, почему бы и не наряжать единственную дочку в дорогие наряды.

  • На папу она похожа...

  • Девочка некрасивая,но деньги все исправят..

  • Блин, 5-летний ребенок держит приборы как мартышка- маме, видимо занята инстой, некогда научить. И,да, ребенка пора стричь. Цвет волос красивый, натуральный блонд, но волосы жидкие, девочка пока невысокая, поэтому убого смотрятся эти 3 пера. См на 10 покороче было бы круче- смотрелись бы более эффектно, объемно и шли ей

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