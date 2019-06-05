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Алена Водонаева объяснила, почему забрала у бывшего мужа всю свою мебель

Месяц назад Алена Водонаева объявила о разводе с музыкантом Алексеем Комовым. Недавно телеведущая поведала, что собирается перевезти всю свою мебель в Москву.
Алена Водонаева

Алена Водонаева и Алексей Комов прожили в браке всего полтора года. В апреле 2019-го супруги подали на развод. На днях 36-летняя телеведущая поделилась со своими фолловерами планами на ближайший месяц. Первым делом Алена собирается развестись и перевезти мебель из Санкт-Петербурга, где жил ее бывший супруг, в Москву. 

Алена Водонаева, Алексей Комов
Алена Водонаева и Алексей Комов поженились осенью 2017 года

Недавно звезда опубликовала новое фото в Инстаграме и объяснила свое желание вернуть имущество. «Почему я должна ее оставлять, мною приобретенную мебель? На меня ничего не сыпется с небес и все, что у меня есть, это мои личные ресурсы», — написала Водонаева в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Для любого нормального мужчины унизительной должна быть ситуация, когда ему что-то достается от жены», — продолжила Алена.

«Прихватите еще больше мебели», «Я бы тоже забрала все», «Мужчина сам себе должен все приобретать», — поддержали Алену подписчицы. 

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05 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Водонаева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А зачем мебель забирать, если Квартира в Питере ее? Или Алена, завралась вся... забыла как всем говорила, что она сама жильё купила себе в Питере? Родителям сама купила жильё в Геленджике? Врушка ... Год назад всем говорила, что кошелёк даже не берет с мелочью так как муж за все везде платит... А сейчас говорит, все сама и сама ...

  • Гость 1:
    Эту "крутую квартиру " по словам Алёны (т.е студию в реале) Алексей купил ещё до брака ,разменяв мамину двушку в 35 лет.Что он там мог ей дарить?)))
    Мебель за рекламу подогнали

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