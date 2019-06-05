Алена Водонаева объяснила, почему забрала у бывшего мужа всю свою мебель

Алена Водонаева и Алексей Комов прожили в браке всего полтора года. В апреле 2019-го супруги подали на развод. На днях 36-летняя телеведущая поделилась со своими фолловерами планами на ближайший месяц. Первым делом Алена собирается развестись и перевезти мебель из Санкт-Петербурга, где жил ее бывший супруг, в Москву.
Недавно звезда опубликовала новое фото в Инстаграме и объяснила свое желание вернуть имущество. «Почему я должна ее оставлять, мною приобретенную мебель? На меня ничего не сыпется с небес и все, что у меня есть, это мои личные ресурсы», — написала Водонаева в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Прихватите еще больше мебели», «Я бы тоже забрала все», «Мужчина сам себе должен все приобретать», — поддержали Алену подписчицы.