Шопоголик в декрете: Меган Маркл не изменяет себе и тратит огромные суммы на онлайн-шопинг для малыша

Вот уже несколько месяцев подряд Меган Маркл избегает выходов в свет, предпочитая все свое внимание уделять новорожденному сыну. Если верить инсайдерам, такая изоляция не идет на пользу молодой маме.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Месяц назад 37-летняя Меган Маркл впервые стала мамой. Из-за этого уже долгое время герцогиня не появляется на светских мероприятиях и старается максимально насладиться радостями материнства.

Поговаривают, что в ближайшее время Меган наконец выйдет из декретного отпуска.

Пока же королевская особа не покидает пределов своей резиденции — она не появилась даже на официальной встрече президента своей родной Америки Дональда Трампа с британской королевской семьей.

Поговаривают, что подобное затворничество не идет на пользу обожающей появляться на мероприятиях Маркл — вы только вспомните, как часто она выходила в свет даже на последних месяцах беременности!

Недавно источник, близкий к королевскому двору, сообщил журналистам портала Radar Online, что в декрете Меган пытается заглушить скуку... делая покупки в интернет-магазинах.

«Меган нелегко сидеть дома, но она понимает, что ей и Арчи нужно время перед тем, как начать встречаться с публикой. Поэтому, чтобы развеяться, она сидит в интернете», — поведал инсайдер.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл устала сидеть в декретном отпуске

Судя по словам источника, молодая мама увлеченно скупает наряды для своего сына, декор для детской комнаты и различные лакомства для кормящих женщин. Зная любовь Меган к роскоши, можно предположить, что она потратила уже не одну тысячу фунтов стерлингов! Ну а пока нам остается ждать случая, чтобы оценить гардероб малыша Арчи, так любовно подобранный Маркл.