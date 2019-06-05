Шопоголик в декрете: Меган Маркл не изменяет себе и тратит огромные суммы на онлайн-шопинг для малыша

Месяц назад 37-летняя Меган Маркл впервые стала мамой. Из-за этого уже долгое время герцогиня не появляется на светских мероприятиях и старается максимально насладиться радостями материнства.
Пока же королевская особа не покидает пределов своей резиденции — она не появилась даже на официальной встрече президента своей родной Америки Дональда Трампа с британской королевской семьей.
Поговаривают, что подобное затворничество не идет на пользу обожающей появляться на мероприятиях Маркл — вы только вспомните, как часто она выходила в свет даже на последних месяцах беременности!
«Меган нелегко сидеть дома, но она понимает, что ей и Арчи нужно время перед тем, как начать встречаться с публикой. Поэтому, чтобы развеяться, она сидит в интернете», — поведал инсайдер.
Судя по словам источника, молодая мама увлеченно скупает наряды для своего сына, декор для детской комнаты и различные лакомства для кормящих женщин. Зная любовь Меган к роскоши, можно предположить, что она потратила уже не одну тысячу фунтов стерлингов! Ну а пока нам остается ждать случая, чтобы оценить гардероб малыша Арчи, так любовно подобранный Маркл.