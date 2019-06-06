«Гены?»: Оксана Самойлова не понимает, почему ее дети «пухлые»

31-летняя Оксана Самойлова — трижды мама. Вместе с супругом, рэпером Джиганом, она воспитывает 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и 2-летнюю Майю. На днях жена музыканта порассуждала на тему внешности своих дочерей.

Оксана Самойлова

Многодетная мама Оксана Самойлова часто делится с подписчиками моментами из семейной жизни. Звезда Инстаграма любит записывать короткие видео с участием детей и рассказывает в микроблоге о своих переживаниях.

Дочери Оксаны Самойловой

На днях бизнесвумен опубликовала новый пост, в котором задалась неожиданным вопросом.

«Почему мои дети пухлые? Они нормально питаются: сладкое в меру, основное меню — белок и сложные углеводы», — поделилась переживаниями Самойлова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Да и образ жизни у наследниц «сверхактивный»: как сказала сама Оксана, они постоянно носятся, бегают и занимаются спортом. Ариела, например, недавно заняла первое место на конкурсе по гимнастике.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Фолловеры поспешили утешить супругу Джигана. Кто-то обратил внимание на гены, сказав, что все дочери пошли в папу. А многие и вовсе удивились такому вопросу и попытались переубедить знаменитость. «Пухлые? Они нормальные», «Всем бы быть такими нехудышками», — писали интернет-пользователи.



1 2 3 ... 14 Оксана Самойлова не раз признавалась, что мечтала о большой семье

Среди комментаторов оказалась и Айза Анохина, которая, наоборот, пожаловалась на худобу своих детей. «А мои слишком тощие. И это меня волнует очень сильно», — написала Айза.