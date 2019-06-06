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«Гены?»: Оксана Самойлова не понимает, почему ее дети «пухлые»

31-летняя Оксана Самойлова — трижды мама. Вместе с супругом, рэпером Джиганом, она воспитывает 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и 2-летнюю Майю. На днях жена музыканта порассуждала на тему внешности своих дочерей.
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова

Многодетная мама Оксана Самойлова часто делится с подписчиками моментами из семейной жизни. Звезда Инстаграма любит записывать короткие видео с участием детей и рассказывает в микроблоге о своих переживаниях. 

Дочери Оксаны Самойловой
Дочери Оксаны Самойловой

На днях бизнесвумен опубликовала новый пост, в котором задалась неожиданным вопросом.

«Почему мои дети пухлые? Они нормально питаются: сладкое в меру, основное меню — белок и сложные углеводы», — поделилась переживаниями Самойлова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Да и образ жизни у наследниц «сверхактивный»: как сказала сама Оксана, они постоянно носятся, бегают и занимаются спортом. Ариела, например, недавно заняла первое место на конкурсе по гимнастике

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Фолловеры поспешили утешить супругу Джигана. Кто-то обратил внимание на гены, сказав, что все дочери пошли в папу. А многие и вовсе удивились такому вопросу и попытались переубедить знаменитость. «Пухлые? Они нормальные», «Всем бы быть такими нехудышками», — писали интернет-пользователи. 

Среди комментаторов оказалась и Айза Анохина, которая, наоборот, пожаловалась на худобу своих детей. «А мои слишком тощие. И это меня волнует очень сильно», — написала Айза.

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06 июня 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram
Теги

Оксана Самойлова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • подпись под второй фото убила "Звезда не понимает..."а после чего она звездой то стала???или я чего-то не понимаю?

  • Нормальные дети. Сама повёрнута на диетах, того и гляди и детей своих посадит на них.

  • Это у нее лицо "пухлое" от филлеров, а дети нормальные. Хотя, с другой стороны, мы же не знаем, какие они в реале. Она же детей фотошопит еще больше, чем себя

  • ***, вот это проблемы у неё) Ариела не пухлая, красивая девочка, другие просто малые, всё норм с ними... сама распухла от филлеров...

  • Оксана, они не пухлые, а тумбочки, как Джиган

  • До пластики она тоже не айс, а без диеты и умных зож распоылась бы, посмотрите фото 10 летней давности.

  • Когда то она обладала другой фигурой, не было пресса, груди, бедра и щеки ужас.

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Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
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