Подписчики Светланы Лободы восхитились красотой ног певицы

Кто был на выступлениях Светланы Лободы, не даст соврать, что ее выход на сцену — ни с чем несравнимое зрелище. И конечно же, к каждому из них певица тщательно готовится.
Совсем скоро Лобода предстанет перед публикой на «Премии МУЗ-ТВ», которая пройдет 7 июня. А сейчас артистка активно репетирует.
На днях 36-летняя Светлана показала часть будущего номера, чем сильно взволновала фолловеров. На полу в зале певица репетировала движения танца. Однако внимание фанатов было приковано к длинным ногам Лободы.
Надеемся, предстоящее выступление Светланы будет не хуже прошлогоднего, ведь на «Премии МУЗ-ТВ 2018» Лобода взяла награду как лучшая исполнительница.