Подписчики Светланы Лободы восхитились красотой ног певицы

Светлана Лобода следит за своей фигурой и не стесняется показываться в откровенных нарядах. На днях на радость фанатов певица опубликовала видео с подготовки к концерту.

Кто был на выступлениях Светланы Лободы, не даст соврать, что ее выход на сцену — ни с чем несравнимое зрелище. И конечно же, к каждому из них певица тщательно готовится.



Совсем скоро Лобода предстанет перед публикой на «Премии МУЗ-ТВ», которая пройдет 7 июня. А сейчас артистка активно репетирует.



На днях 36-летняя Светлана показала часть будущего номера, чем сильно взволновала фолловеров. На полу в зале певица репетировала движения танца. Однако внимание фанатов было приковано к длинным ногам Лободы.

«Боже, какие ноги», «Фигура огонь!» — восторженно писали подписчики под новым постом звезды (орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 11 Для многих поклонников Светлана Лобода является олицетворением женственности и сексуальности

Надеемся, предстоящее выступление Светланы будет не хуже прошлогоднего, ведь на «Премии МУЗ-ТВ 2018» Лобода взяла награду как лучшая исполнительница.