Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Подписчики Светланы Лободы восхитились красотой ног певицы

Светлана Лобода следит за своей фигурой и не стесняется показываться в откровенных нарядах. На днях на радость фанатов певица опубликовала видео с подготовки к концерту.
Светлана Лобода

Кто был на выступлениях Светланы Лободы, не даст соврать, что ее выход на сцену — ни с чем несравнимое зрелище. И конечно же, к каждому из них певица тщательно готовится.

Совсем скоро Лобода предстанет перед публикой на «Премии МУЗ-ТВ», которая пройдет 7 июня. А сейчас артистка активно репетирует.

На днях 36-летняя Светлана показала часть будущего номера, чем сильно взволновала фолловеров. На полу в зале певица репетировала движения танца. Однако внимание фанатов было приковано к длинным ногам Лободы.

«Боже, какие ноги», «Фигура огонь!» — восторженно писали подписчики под новым постом звезды (орфография и пунктуация авторов сохранены)
  • Светлана Лобода
    1 2 3 ...11
    Для многих поклонников Светлана Лобода является олицетворением женственности и сексуальности
    Смотреть галерею

Надеемся, предстоящее выступление Светланы будет не хуже прошлогоднего, ведь на «Премии МУЗ-ТВ 2018» Лобода взяла награду как лучшая исполнительница. 

Перейти к обсуждению


07 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Светлана Лобода

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.