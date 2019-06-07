Виктория Лопырева официально вышла из декретного отпуска

С конца прошлого года Виктория Лопырева не покидала пределы Майами, где в феврале нынешнего на свет появился ее сын Марк Лео. Молодая мама все время посвящала первенцу и даже пропустила ряд важных мероприятий, в том
числе и Каннский кинофестиваль.
Виктория делилась со своими подписчиками, что «пижама и балкон ей теперь ближе, чем кутюр и красные дорожки». Впрочем, неделю назад Лопырева совершила сразу несколько длительных перелетов. За пару дней телеведущая переместилась из Америки в Россию, а после сразу во Францию. Теперь мы знаем, почему.
На днях 35-летняя знаменитость объявила о выходе из декрета и возвращении к своей деятельности по продвижению футбола. В интервью «Советскому спорту» Лопырева прокомментировала свое решение.
К работе звезда вернулась в Париже, где состоялась церемония открытия женского чемпионата мира по футболу. Также Лопырева стала участницей 69-го конгресса FIFA.