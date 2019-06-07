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Виктория Лопырева официально вышла из декретного отпуска

Виктория Лопырева впервые стала мамой 4 месяца назад. Засиживаться в декрете она не стала и уже приступила к своим рабочим обязанностям посланницы FIFA.
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

С конца прошлого года Виктория Лопырева не покидала пределы Майами, где в феврале нынешнего на свет появился ее сын Марк Лео. Молодая мама все время посвящала первенцу и даже пропустила ряд важных мероприятий, в том
числе и Каннский кинофестиваль.

Виктория делилась со своими подписчиками, что «пижама и балкон ей теперь ближе, чем кутюр и красные дорожки». Впрочем, неделю назад Лопырева совершила сразу несколько длительных перелетов. За пару дней телеведущая переместилась из Америки в Россию, а после сразу во Францию. Теперь мы знаем, почему. 

Виктория Лопырева

На днях 35-летняя знаменитость объявила о выходе из декрета и возвращении к своей деятельности по продвижению футбола. В интервью «Советскому спорту» Лопырева прокомментировала свое решение. 

«После небольшого перерыва возвращаюсь в игру! Малыш уже позволяет уделять больше времени любимому делу! Скажу честно – соскучилась!» — сообщила Виктория.

К работе звезда вернулась в Париже, где состоялась церемония открытия женского чемпионата мира по футболу. Также Лопырева стала участницей 69-го конгресса FIFA.

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07 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Instagram
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Виктория Лопырева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Везёт ей ...куча нянек(Может работать и жить в своё удовольствие.Эх..ну хоть кто-то счастлив 😊

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