Виктория Лопырева официально вышла из декретного отпуска

Виктория Лопырева впервые стала мамой 4 месяца назад. Засиживаться в декрете она не стала и уже приступила к своим рабочим обязанностям посланницы FIFA.

Виктория Лопырева

С конца прошлого года Виктория Лопырева не покидала пределы Майами, где в феврале нынешнего на свет появился ее сын Марк Лео. Молодая мама все время посвящала первенцу и даже пропустила ряд важных мероприятий, в том

числе и Каннский кинофестиваль.



Виктория делилась со своими подписчиками, что «пижама и балкон ей теперь ближе, чем кутюр и красные дорожки». Впрочем, неделю назад Лопырева совершила сразу несколько длительных перелетов. За пару дней телеведущая переместилась из Америки в Россию, а после сразу во Францию. Теперь мы знаем, почему.

На днях 35-летняя знаменитость объявила о выходе из декрета и возвращении к своей деятельности по продвижению футбола. В интервью «Советскому спорту» Лопырева прокомментировала свое решение.

«После небольшого перерыва возвращаюсь в игру! Малыш уже позволяет уделять больше времени любимому делу! Скажу честно – соскучилась!» — сообщила Виктория.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева стала мамой в начале этого года

К работе звезда вернулась в Париже, где состоялась церемония открытия женского чемпионата мира по футболу. Также Лопырева стала участницей 69-го конгресса FIFA.