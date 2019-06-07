«Мое утро начинается со стакана воды, смеха дочери и ароматизированных свечей»: 10 признаний Кристины Орбакайте

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 признаний от звезды», где известные люди рассказывают интересные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Кристина Орбакайте.

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз свои секреты раскрыла Кристина Обракайте. Дочь легендарной Аллы Пугачевой и сама добилась небывалых успехов — ее обожают поклонники, уважают коллеги по сцене. За десятилетия творческой карьеры певица не растеряла запал и стремление быть интересной. Пример тому — новый клип на песню «Теряю», в котором певица смело меняет сексапильные платья на футуристичные боди. Ролик Орбакайте представила в своем Инстаграме, где часто делится творческими экспериментами и победами. С нами же артистка поговорила о личном.

1. Будить дочь в школу — мой способ взбодриться утром

Когда я дома, утро у нас начинается с пробуждения дочки. В выходные она нас будит, а в будни мы ее, потому что нужно идти в школу. Требуется бодрость и особая смекалка, чтобы поднять ребенка! Мы это делаем то с песнями, то с танцами, то с загадками и прибаутками. Так что самое бодрое утро начинается со смеха дочери, с ее поцелуя, улыбки и прекрасного настроения. Также обязательно встречаю день стаканом воды. Это запускает организм.

2. По утрам всегда зажигаю в ванной ароматизированные свечи

Это привычка: утром, выпив обязательный стакан воды, захожу в ванную и первым делом зажигаю свечу. Она всегда горит у меня именно там. В квартире тоже, но по случаю. Пока собираюсь, ароматизированная свеча создает определенное настроение, очищает от предыдущего дня, дает силы, особенно, если она с приятным запахом.

3. У меня коллекция черных брюк

У меня разносторонний характер, и в одежде я стараюсь соблюдать разнообразие. Однако с возрастом, с учетом фигуры и образа жизни, сформировались определенные предпочтения. Например, в моем гардеробе очень много черного, особенно брюк. Это моя слабость, потому что я все время в дороге, а модели темного цвета — универсальная вещь. Широкие, узкие, капри, кюлоты, стрейч, кожа… Их можно носить и в городе, и в поездке, можно надеть на вечер. Наверное, черные брюки — это мой самый любимый предмет гардероба.

4. На радикальные перемены во внешности решаюсь только во время съемок клипов или в кино, театре

Как-то сложилось, что в жизни и на сцене я нечасто предаюсь сменам имиджа. Мое мнение, что артист должен быть узнаваем: если зрители полюбили певицу в образе блондинки, то они хотят всегда видеть ее такой. Мои эксперименты ограничиваются длиной волос — пять лет с челкой, пять лет без нее. Это максимум, на что я решаюсь. Зато в кино и театре, в клипах, создавая какие-то образы, я с радостью экспериментирую, меняю цвет волос, например, на черный или рыжий.

5. С моим сыном Дени мы уже работали в кадре

В первый раз он еще малышом снимался у меня в клипе на песню «Да-ди-дам». Мы уже сложившийся дуэт, поэтому предложение от «Святого Источника» оказалось вдвойне приятным. Работать с детьми всегда любопытно, но меня заинтересовал актуальный и правдоподобный сюжет. Сейчас молодежь очень продвинута, всем интересуется, в том числе и здоровым образом жизни. Дети на самом деле сообщают родителям очень много интересного.

Кристина Орбакайте является амбассадором бренда «Святой источник»

6. Мое любимое хобби — спортивные тренировки

С моим графиком жизни, работы и перемещений по миру тяжело иметь хобби. Раньше, например, я собирала фигурки хрюшек и поросят, потому что родилась в год Свиньи. Многие сохранились до сих пор. Но сейчас такое состояние и настроение, что хочется заботиться о себе при любой возможности — после перелетов, переездов, тяжелых съемок. Так что мое хобби — спорт, здоровый образ жизни, поиск новых интересных тренировок. Например, в отпуск я чаще всего летаю в Майами. Мы называем его «город — спортивная неделька». Каждый день новые спортивные занятия. Расписана вся неделя, очень разнообразно.

7. Самые яркие детские воспоминания у меня из Прибалтики

Мое босоногое детство прошло в Литве, в местечке Швянтойи под Палангой. Когда снится или просто вспоминается что-то из того времени, то это всегда дюны, море, мы после шторма или отлива бежим босиком искать янтарь. Была такая игра: кто больше найдет. Недавно я была на гастролях в Прибалтике и приехала именно на то место. Там уже другие люди, другие постройки, немного все изменилось. Был ураганный ветер, даже на ногах тяжело стоять, но состояние было какое-то необъяснимое. Вспомнилось детство.

8. Любимый город — Москва

Как и у многих, мой любимый город — тот, в котором родилась. Артисты все время гастролируют, наши будни — это сплошные поездки. Мы по жизни бродяги. Приятно возвращаться домой, в Москву. Всякий раз вижу, какие изменения происходят с родным городом, как он расцветает, как облагораживается. Все пути ведут домой.

9. В еде не привередливая, но всегда контролирую соль и сахар

Гастроли, переезды и съемки заставляют быть гибкой в питании. При этом, конечно, я знаю свой организм и стараюсь придерживаться определенных продуктов. Мой фаворит — средиземноморская диета (овощи, рыба, иногда паста недоваренная). Но нет ничего лучше домашней еды, потому что в этом случае можно контролировать соль и сахар. Я могу себе позволить многое в маленьких количествах, но главное — не пересаливать.

10. Мой самый нелюбимый вопрос — про смешной случай из жизни

1 2 3 ... 14 Кристина Орбакайте обычно не рассказывает журналистам о самых смешных случаях из жизни

Потому что взгляд на юмор у всех разный. К тому же, когда рассказываешь историю, можно передать все нюансы. В расшифрованном и напечатанном тексте они, думаю, теряются. И то, что мне было смешно, читателям покажется не очень.