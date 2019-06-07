В 35-й день рождения Валентин Коробков загадал жену и ребенка

Валентин Коробков получил широкую известность после участия в проекте «Замуж за Бузову». И хоть на Ольге он так и не женился, мечтать о полноценной семье не перестал.

4 июня Валентин Коробков отметил 35-й день рождения

После шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков вмиг стал популярным. Он уже успел сняться в клипе, дать несколько интервью, а количество подписчиц в его Инстаграме растет с каждым днем.



Ольга Бузова и Валентин Коробков

Однако сам бизнесмен мечтает не о широкой известности. Получив отказ Ольги на проекте, в реальной жизни он не стал отчаиваться и продолжал оказывать звезде всяческие знаки внимания. Предприниматель не скрывал, что его чувства к певице не остыли.

На днях Валентину исполнилось 35 лет. В свой день рождения Коробков, задувая свечи на праздничном торте, загадал не что иное, как семью.

«Я хочу женщину и ребенка, мне больше ничего не надо», — заявил предприниматель.

1 2 3 ... 11 После участия в шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков проснулся знаменитым

Возможно, именинник в тот момент думал об Ольге, однако его подписчицы не перестали претендовать на место возлюбленной. «А что загадывать-то, я женщина с ребенком, только свистни», «И за вторым ребенком, и за третьим тоже согласна пойти. За тобой хоть на край света», — писали поклонницы Валентину (орфография и пунктуация автора сохранены).

