Крестница принцессы Дианы с синдромом Дауна нашла первую работу

Мало кто знает, но у принцессы Дианы имеется крестница с синдромом Дауна — 24-летняя Доменика Лоусон. Девушка живет активной жизнью — учится, проводит время с друзьями и даже работает.

Принцесса Диана вместе с подругой Розой Монктон и маленькой Доменикой на руках

В 1995-м у близкой подруги принцессы Дианы Розы Монктон родилась дочь Доменика, у которой был выявлен синдром Дауна. Диана, всегда и во всем поддерживающая Розу, решила стать крестной матерью малышки.

Спустя несколько лет принцесса трагически погибла в автокатастрофе. Впрочем, память о том, что она — крестная Доменики — в семье хранят до сих пор.

Девочка не раз становилась гостьей Бугингемского дворца и встречалась с членами британской королевской семьи.

Доменика Лоусон и Елизавета II (архивное фото)

Вот уже много лет Роза Монктон ведет активную правовую деятельность и возглавляет благотворительный фонд Team Domenika, который оказывает поддержку молодым людям с ограниченными возможностями.

В своих соцсетях Роза постоянно рассказывает о достижениях «особенной» дочери. Как оказалось, недавно 24-летняя девушка получила первое предложение по работе!

Благотворительный фонд Монктон помогает людям с ограниченными возможностями получить образование и трудоустроиться. Предложил фонд вакансию и Доменик — в течение месяца девушка проходила учебную стажировку в небольшом кафе.

1 2 3 ... 10 Крестница принцессы Дианы Доменика Лоусон получила первую работу

«Мне очень нравится работать — все люди здесь прекрасны. Для меня важно иметь собственные деньги, поэтому здорово, что у меня есть возможность зарабатывать», — цитирует девушку издание The Sun.



Много лет назад Роза Монктон и принцесса Диана были соратницами по продвижению своих идей в общество — принцесса тоже боролась за то, чтобы у людей с ограниченными возможностями было право на полноценную жизнь.