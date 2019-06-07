Крестница принцессы Дианы с синдромом Дауна нашла первую работу

В 1995-м у близкой подруги принцессы Дианы Розы Монктон родилась дочь Доменика, у которой был выявлен синдром Дауна. Диана, всегда и во всем поддерживающая Розу, решила стать крестной матерью малышки.
Девочка не раз становилась гостьей Бугингемского дворца и встречалась с членами британской королевской семьи.
Вот уже много лет Роза Монктон ведет активную правовую деятельность и возглавляет благотворительный фонд Team Domenika, который оказывает поддержку молодым людям с ограниченными возможностями.
Благотворительный фонд Монктон помогает людям с ограниченными возможностями получить образование и трудоустроиться. Предложил фонд вакансию и Доменик — в течение месяца девушка проходила учебную стажировку в небольшом кафе.
«Мне очень нравится работать — все люди здесь прекрасны. Для меня важно иметь собственные деньги, поэтому здорово, что у меня есть возможность зарабатывать», — цитирует девушку издание The Sun.
Много лет назад Роза Монктон и принцесса Диана были соратницами по продвижению своих идей в общество — принцесса тоже боролась за то, чтобы у людей с ограниченными возможностями было право на полноценную жизнь.