«Мы — Иван Голунов»: как звезды шоу-бизнеса и известные журналисты поддержали задержанного корреспондента

Вот уже несколько дней главной темой отечественной новостной повестки является задержание российского журналиста Ивана Голунова. Корреспондент Meduza был арестован 6 июня — в день, когда сдал черновик своего последнего расследования. По сообщениям полиции, при себе у Голунова были обнаружены запрещенные вещества, обнаруженные потом и во время обыска у него дома.
К этому делу с самого начала возникло немало вопросов, которые заставляют усомниться в справедливости следствия. Большая часть фотографий, якобы сделанных органами в ходе обыска, оказались фейком, что вынужденно подтвердило МВД. Также появлялись сообщения о том, что после задержания у журналиста возникли проблемы со здоровьем, которые могли стать основанием для госпитализации. В результате, пишет РИА Новости, главный врач Городской клинической больницы № 71 зафиксировал у Ивана «ссадину на спине и гематому в области глаза».
В субботу, 8 июня, корреспондент был доставлен в Никулинский суд, рядом с которым к тому моменту уже собрались неравнодушные люди. На заседании Иван Голунов в очередной раз заявил о своей невиновности, а также связал происходящее со своей профессиональной деятельностью. Препараты, по его словам, были подброшены.
Это резонансное дело возмутило не только коллег Ивана, хорошо знающих его лично, но и тех, кто до недавнего времени даже не был знаком с деятельностью журналиста. Равнодушным не остался никто.
Так, 10 июня, впервые главные деловые газеты России («Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК) вышли с одинаковыми первыми полосами — лозунгом «Я/Мы Иван Голунов». «Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации», — говорится в совместном заявлении трех редакций.
В числе тех, кто выразил поддержку корреспонденту издания Meduza, есть и знаменитости. Так, 11 июня, в рамках речи на открытии фестиваля «Кинотавр» Константин Хабенский, не называя конкретных имен, заявил о стараниях «закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду».
Помогает Голунову и Ксения Собчак — вместе они работали над программами медиадивы «Собчак живьем» и «Осторожно, Собчак!». Сразу после задержания журналистка написала в своем Инстаграме развернутый пост, в котором выразила уверенность в невиновности корреспондента: «Ваня Голунов — один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране. Честнейший, порядочнейший человек <…> Я абсолютно уверена, что это адская несправедливость. Ваня — расследователь, он сталкивался с постоянными угрозам <..> Я видела, как он нуждался в деньгах и как скромно жил. Все это какой-то адов беспредел».
Публично поддержали Ивана Голунова и другие общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Редакция Woman.ru также выражает надежду на справедливое расследование.