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«Мы — Иван Голунов»: как звезды шоу-бизнеса и известные журналисты поддержали задержанного корреспондента

6 июня сотрудники полиции задержали корреспондента издания Meduza Ивана Голунова в центре Москвы. Журналисту предъявлены обвинения в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако мало кто верит в то, что Иван действительно был в это вовлечен. Сейчас общественность, в том числе и известные медийные персоны, выступают в защиту Голунова, чьему перу принадлежат, пожалуй, самые резонансные на данный момент расследования. 

Вот уже несколько дней главной темой отечественной новостной повестки является задержание российского журналиста Ивана Голунова. Корреспондент Meduza был арестован 6 июня — в день, когда сдал черновик своего последнего расследования. По сообщениям полиции, при себе у Голунова были обнаружены запрещенные вещества, обнаруженные потом и во время обыска у него дома.

К этому делу с самого начала возникло немало вопросов, которые заставляют усомниться в справедливости следствия. Большая часть фотографий, якобы сделанных органами в ходе обыска, оказались фейком, что вынужденно подтвердило МВД. Также появлялись сообщения о том, что после задержания у журналиста возникли проблемы со здоровьем, которые могли стать основанием для госпитализации. В результате, пишет РИА Новости, главный врач Городской клинической больницы № 71 зафиксировал у Ивана «ссадину на спине и гематому в области глаза».

В субботу, 8 июня, корреспондент был доставлен в Никулинский суд, рядом с которым к тому моменту уже собрались неравнодушные люди. На заседании Иван Голунов в очередной раз заявил о своей невиновности, а также связал происходящее со своей профессиональной деятельностью. Препараты, по его словам, были подброшены.

Отметим, что статья, по которой обвиняется журналист, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Тогда же, 8 июня, суд выбрал для Голунова меру пресечения — домашний арест на два месяца, хотя прокуратура настаивала на его помещении в СИЗО.

Это резонансное дело возмутило не только коллег Ивана, хорошо знающих его лично, но и тех, кто до недавнего времени даже не был знаком с деятельностью журналиста. Равнодушным не остался никто.

Так, 10 июня, впервые главные деловые газеты России («Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК) вышли с одинаковыми первыми полосами — лозунгом «Я/Мы Иван Голунов». «Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации», — говорится в совместном заявлении трех редакций.

В числе тех, кто выразил поддержку корреспонденту издания Meduza, есть и знаменитости. Так, 11 июня, в рамках речи на открытии фестиваля «Кинотавр» Константин Хабенский, не называя конкретных имен, заявил о стараниях «закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду».

Помогает Голунову и Ксения Собчак — вместе они работали над программами медиадивы «Собчак живьем» и «Осторожно, Собчак!». Сразу после задержания журналистка написала в своем Инстаграме развернутый пост, в котором выразила уверенность в невиновности корреспондента: «Ваня Голунов — один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране. Честнейший, порядочнейший человек <…> Я абсолютно уверена, что это адская несправедливость. Ваня — расследователь, он сталкивался с постоянными угрозам <..> Я видела, как он нуждался в деньгах и как скромно жил. Все это какой-то адов беспредел». 

Публично поддержали Ивана Голунова и другие общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Редакция Woman.ru также выражает надежду на справедливое расследование.

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10 июня 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Владимир Гердо/ТАСС, Евгений Разумный/ТАСС, Сергей Савостьянов/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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