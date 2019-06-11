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Новое платье Глюкозы приняли за ночнушку

Певица Глюкоза показала подписчикам, в каком платье будет отмечать свой день рождения, однако интернет-пользователям не понравился праздничный образ артистки. 
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

7 июня Глюкозе исполнилось 33 года. Но из-за Премии МУЗ-ТВ торжество пришлось перенести на сегодняшний вечер. Перед праздником Наталья Чистякова-Ионова поделилась с фолловерами новым фото, на котором позирует в ожидании гостей. 

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Фанаты певицы не смогли по достоинству оценить праздничный образ Глюкозы

Певица надела легкое оранжевое платье на тонких лямках, а образ дополнила лишь белыми кедами. Интернет-пользователи решили, что наряд похож на ночную рубашку. Многие остались в недоумении. 

«Зачем гостей в ночнушке встречаешь?», «В сорочке ждете?» — видимо, не поняли задумку образа Глюкозы фолловеры. 
  • Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
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    Глюкоза не стесняется подчеркивать стройную фигуру откровенными платьями
    Смотреть галерею

Однако сама певица никак не отреагировала на критику подписчиков и, по всей видимости, решила не портить себе настроение и наслаждаться праздником.

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11 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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