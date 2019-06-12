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Брэд Питт балует детей дорогими подарками

Анджелина Джоли не раз говорила, что не хочет, чтобы ее дети выросли избалованными, а потому она предпочитает не покупать им дорогие вещи. Брэд Питт придерживается совсем иного мнения и одаривает своих шестерых наследников подарками.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли официально завершен, но бывшие супруги пока что не поставили точку в вопросе совместно нажитой недвижимости. Пока адвокаты ведут переговоры, поклонники звездного семейства внимательно следит за тем, как Брэд и Анджелина делят время, проведенное с детьми. Джоли, например, взяла и улетела со всеми наследниками в Нью-Мексико, где идут съемки ее нового фильма. 

Актер, который сейчас готовится к мировому турне картины «Однажды в Голливуде», мечтает как можно чаще видеться с детьми. А пока у него это не получается, он задаривает их подарками.

По сообщениям издания Radar Online, чаще всего Брэд отправляет наследникам ноутбуки, смартфоны и другую технику или же дарит сертификаты, чтобы они могли сами выбрать себе нужную вещь. 

Несложно догадаться, что звездные отпрыски такому раскладу очень рады. К тому же Анджелина Джоли, которая, как сообщают инсайдеры, категорически против подобной щедрости экс-супргуга, никак не может запретить ему дарить детям подарки. 

К слову, звездная мама тоже любит побаловать детей презентами. Правда, делает это весьма оригинально. Мы уже рассказывали, как голливудская дива покупает им подарки на блошиных рынках. А все потому, что не хочет, чтобы они выросли избалованными. 

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12 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
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Брэд Питт

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