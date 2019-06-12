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Словно лед: Криштиану Роналду целует Джорджину Родригес без огня и страсти

С 2016 года Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес. Девушка родила футболисту дочь, но так и осталась в статусе невесты. Да и на совместных снимках пары не чувствуется страсть.

Криштиану Роналду дважды состоял в серьезных отношениях, но не довел до алтаря ни одну из своих возлюбленных. С нынешней девушкой, Джорджиной Родригес, футболист встречается с 2016 года. В ноябре 2017-го у влюбленных родилась дочь.

Впрочем, даже после этого многие не перестали сомневаться в искренности чувств Роналду. Да и сама Джорджина в интервью не раз намекала, что не против отправиться к алтарю, но Криштиану не спешит назначать дату свадьбы.

Вот и одна из недавних совместных фотографий дает право судить, что в отношениях Роналду и Родригес не хватает огня. На снимка знаменитости запечатлены целующимися. И если девушка тянется к футболисту, то тот словно позволяет проявлять по отношению к себе нежность и даже не пытается обнять в ответ.

Возможно, мы сгущаем краски. А что думаете вы?

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12 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

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