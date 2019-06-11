11-летняя Микелла Абрамова демонстрирует не по возрасту смелые тренды и дорогие вещи

Шумиха вокруг скандала на шоу «Голос. Дети» поутихла, и Микелла Абрамова, как и ее звездная мама, вернулась в соцсети. На днях юная знаменитость поделилась фотографией, на которой позирует, как настоящая фэшэниста.



Очередной учебный год завершен, музыкальные фестивали и конкурсы прошли, и Микелла Абрамова может начать наслаждаться долгожданными каникулами. 11 июня она опубликовала в Инстаграме пост, в котором поприветствовала жаркое лето. «Hi summer, I love you», — написала по-английски девочка под фото, на котором позирует в весьма интересном луке.

Наш взгляд сразу упал на ярко-салатовый ремень Off-White. В прошлом году он стал самым популярным аксессуаром среди звездных модниц — им подпоясывались и сестры Хадид, и их подруга Кендалл Дженнер. Российские селебрити не остались в стороне и тоже прикупили по яркой вещице. Совсем недавно мы видели подобный (но в желтом цвете) на тонкой талии Оксаны Самойловой.

Оксана Самойлова

Теперь тренд дошел и до фэшэнист помладше. Итак, разберем лук Микеллы Абрамовой. По-модному дырявые шорты были надеты с футболкой, завязанной узелком на животе (все как в девяностые!). Образ завершали узкие солнцезащитные очки и яркий ремень Off-White, цена которого составляет 19 000 рублей. Весьма большая сумма для аксессуара, выполненного не из кожи, а из текстиля. Судя по всему, обеспеченные родители не жалеют на любимое чадо денег и готовы баловать ее подобными подарками.

Не можем не отметить еще один момент, привлекший наше внимание. Обратите внимание на пресс Микеллы. Он у нее не по годам проработанный. Девочка так активно занимается спортом или же чересчур увлекается фотошопом?