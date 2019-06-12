Полина Аскери заинтриговала видео с детской коляской

В 2018 году Полина Аскери тайно вышла замуж за Бориса Белоцерковского. Разница между супругами составляет 31 год, однако это не мешает им наслаждаться браком. На днях галеристка опубликовала ролик, который некоторых натолкнул на мысль о ее беременности.

Прошли времена, когда Полина Аскери и Борис Белоцерковский скрывали свои отношения. Теперь супруги посещают светские мероприятия, позируя фотографам вместе, а не так давно галеристка сменила свою фамилию в Инстаграме на двойную. Напомним, их свадьба состоялась в ноябре прошлого года.

11 июня Аскери дала новый повод обсуждать свою личную жизнь. И какой! В ее микроблоге появилось видео, на котором она... пританцовывает вокруг детской коляски. «Сюрприз», — написала в своем посте молодая супруга Белоцерковского.



В комментариях ее уже поздравили Наталья Османн, Елена Летучая, Эвелина Хромченко и другие. Последняя, к слову, написала в своем телеграм-канале следующее: «Сюрприз от модели и галериста Полины Аскери: если в Инстаграме девушки появляется коляска, значит, ее точно можно поздравить. Скоро Полина расскажет, с чем именно!».

Вполне возможно, речь вовсе не о беременности. Впрочем, нам стоит набраться терпения и дождаться комментариев от самой Полины Аскери.