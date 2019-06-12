Полина Аскери заинтриговала видео с детской коляской

Прошли времена, когда Полина Аскери и Борис Белоцерковский скрывали свои отношения. Теперь супруги посещают светские мероприятия, позируя фотографам вместе, а не так давно галеристка сменила свою фамилию в Инстаграме на двойную. Напомним, их свадьба состоялась в ноябре прошлого года.
11 июня Аскери дала новый повод обсуждать свою личную жизнь. И какой! В ее микроблоге появилось видео, на котором она... пританцовывает вокруг детской коляски. «Сюрприз», — написала в своем посте молодая супруга Белоцерковского.
В комментариях ее уже поздравили Наталья Османн, Елена Летучая, Эвелина Хромченко и другие. Последняя, к слову, написала в своем телеграм-канале следующее: «Сюрприз от модели и галериста Полины Аскери: если в Инстаграме девушки появляется коляска, значит, ее точно можно поздравить. Скоро Полина расскажет, с чем именно!».
Вполне возможно, речь вовсе не о беременности. Впрочем, нам стоит набраться терпения и дождаться комментариев от самой Полины Аскери.