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«Нужно давать своей женщине больше спать, самому работать»: Водонаева назвала требования, которым не соответствовал ее муж

Алена Водонаева не так давно объявила о расставании с Алексеем Комовым. О том, почему именно перестал работать брак, телеведущая подробно рассказала во время радиоэфира.

В сентябре 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова, известного под псевдонимом Косинус. Уже тогда многие поклонники звезды Инстаграма предположили, что этот брак не продлится долго, хотя Водонаева с помощью откровенных фото пыталась убедить в обратном. Но случилось худшее — недавно Алена подтвердила, что собирается разводиться.

11 июня, в интервью Алле Довлатовой на «Русском радио», Водонаева подробно рассказала, почему решила поставить точку в отношениях. По словам телеведущей, она ждала от мужа ответственности, активности, желания зарабатывать, но в итоге сама оказалась в ситуации, когда значительная часть бытовых дел легла на ее плечи. В прошлом сентябре Алена дала Алексею шанс что-то изменить, но перемены не последовали, поэтому в феврале пара распалась.

«Мне нужна защита, куда входят финансы. То есть зарабатывать больше денег. Понятно Алексей творческий человек, он музыкант. Но я тоже творческий человек, пишу книжки, но тем не менее понимаю, что на одних книжках сыт не будешь. Я открываю бизнес, кручусь-верчусь, езжу на съемки. Надо просто больше делать. Давать своей женщине больше спать, и самому работать», — посетовала Алена. 

Водонаева призналась, что после расставания в ее жизни ничего не поменялось, только стало больше свободного времени. Это расстраивает ее больше всего.

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12 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Мда...Ну посмотрим, найдется ли человек, который захочет работать за Алену и содержать ее.

  • Сразу было глупо выходить за такого замуж. Или он а думала что 36-летний мужик, который не научился зарабатывать, вдруг изменится? Это заблуждение большинства женщин.

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