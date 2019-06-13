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Курбан Омаров готовится выпустить книгу об отношениях между мужчиной и женщиной

Недавно супруг Ксении Бородиной сообщил, что работает над собственной книгой. Судя по небольшому отрывку, которым он поделился со своей аудиторией, произведение будет посвящено психологии отношений.
Ксения Бородина, Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения Бородина редко рассказывает о том, чем занимается ее муж Курбан Омаров. Мужчина тоже предпочитает не вдаваться в подробности своей деятельности, на все вопросы отвечая, что зарабатывает на жизнь с помощью предпринимательской деятельности.

Как оказалось, кроме бизнеса Курбана еще интересует и издательское дело. 

Недавно супруг знаменитости сообщил фолловерам, что готовится выпустить собственную книгу. Мужчина не анонсировал дату появления новинки в магазинах и название произведения, но поделился небольшим отрывком из него. 

Курбан Омаров
 

«В отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому что слабые мужчины постоянно пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и не дай Бог не принесла проблем», — пишет Омаров.

«''Не смотри туда, не надевай короткую юбку, не пей, не сиди с этими друзьями'' — это все фразы слабого мужчины», — рассуждает избранник Ксении Бородиной.

«Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: ''Делай все, что хочешь, я разберусь, а не разберусь, так попробую''. Но сильному мужчине без умной, думающей девушки будет очень сложно. Потому что какой бы он сильный не был, на каждую силу найдется другая сила. Если девушка будет прыгать в омут, а он каждый раз будет ее доставать, в какой-то момент его просто может не хватить», — на этой мысли кончается отрывок из будущей книги Курбана. 

Вероятно, произведение мужа телезвезды будет посвящено отношениям между мужчиной и женщиной и построению семьи. Подписчицы поддержали начинание Омарова, заметив, что им нравится его позиция касаемо отношений с Ксенией, описанная в данном отрывке. 

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13 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Курбан Омаров, Ксения Бородина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сейчас столько книг об отношениях между мужчинами и женщинами,пишут все кому не лень,но кто это читает,вот вопрос?

  • Какая «глубокая» мысль. Достоевский отдыхает 😂

  • Какая «глубокая» мысль. Достоевский отдыхает 😂

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