Недавно пережившая выкидыш Хилария Болдуин хочет родить пятого ребенка

В начале апреля 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария объявила о своей пятой беременности. Женщина попросила поклонников повременить с поздравлениями — дело в том, что у нее имелся высокий риск потерять ребенка.
Несмотря на трагедию, Алек и Хилария продолжают жить полной жизнью и стараются не думать о произошедшем. А недавно женщина призналась, что уже задумывается о том, чтобы снова забеременеть.
«Семья — главное в моей жизни. Я определенно не желаю ограничиваться воспитанием четырех детей, поэтому сделаю все возможное, чтобы добиться своего», — цитирует женщину портал People.
Супруга знаменитого актера пока не может точно сказать, скольких детей она готова завести вообще. Впрочем, Болдуин уточнила, что муж поддерживает ее желание иметь большую семью.
«В попытках родить вторую дочь мы с Алеком завели трех сыновей. Так что кто знает, на каком количестве мы остановимся, пока достигнем своей цели?» — пошутила многодетная мать.
Напомним, Алек и Хилария поженились в 2012 году. Все дети пары родились с минимальной разницей в возрасте. Актер старше супруги почти на 30 лет.