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Недавно пережившая выкидыш Хилария Болдуин хочет родить пятого ребенка

Этой весной Хилария Болдуин потеряла ребенка. Впрочем, недавняя семейная трагедия не останавливает женщину и ее знаменитого мужа мечтать о еще одном малыше. 
Алек Болдуин, Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин с детьми

В начале апреля 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария объявила о своей пятой беременности. Женщина попросила поклонников повременить с поздравлениями — дело в том, что у нее имелся высокий риск потерять ребенка

Всего через несколько дней молодая мама все же сообщила о своем выкидыше. 

Несмотря на трагедию, Алек и Хилария продолжают жить полной жизнью и стараются не думать о произошедшем. А недавно женщина призналась, что уже задумывается о том, чтобы снова забеременеть. 

Хилария Болдуин
 

«Семья — главное в моей жизни. Я определенно не желаю ограничиваться воспитанием четырех детей, поэтому сделаю все возможное, чтобы добиться своего», — цитирует женщину портал People. 

Хилария поделилась, что мечтает о второй дочери — сейчас у них с Алеком одна наследница и трое сыновей.

Супруга знаменитого актера пока не может точно сказать, скольких детей она готова завести вообще. Впрочем, Болдуин уточнила, что муж поддерживает ее желание иметь большую семью.  

«В попытках родить вторую дочь мы с Алеком завели трех сыновей. Так что кто знает, на каком количестве мы остановимся, пока достигнем своей цели?» — пошутила многодетная мать. 

Напомним, Алек и Хилария поженились в 2012 году. Все дети пары родились с минимальной разницей в возрасте. Актер старше супруги почти на 30 лет. 

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13 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images
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Алек Болдуин, Хилария Болдуин

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