Недавно пережившая выкидыш Хилария Болдуин хочет родить пятого ребенка

Этой весной Хилария Болдуин потеряла ребенка. Впрочем, недавняя семейная трагедия не останавливает женщину и ее знаменитого мужа мечтать о еще одном малыше.

Алек и Хилария Болдуин с детьми

В начале апреля 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария объявила о своей пятой беременности. Женщина попросила поклонников повременить с поздравлениями — дело в том, что у нее имелся высокий риск потерять ребенка.

Всего через несколько дней молодая мама все же сообщила о своем выкидыше.

Несмотря на трагедию, Алек и Хилария продолжают жить полной жизнью и стараются не думать о произошедшем. А недавно женщина призналась, что уже задумывается о том, чтобы снова забеременеть.

«Семья — главное в моей жизни. Я определенно не желаю ограничиваться воспитанием четырех детей, поэтому сделаю все возможное, чтобы добиться своего», — цитирует женщину портал People.

Хилария поделилась, что мечтает о второй дочери — сейчас у них с Алеком одна наследница и трое сыновей.

Супруга знаменитого актера пока не может точно сказать, скольких детей она готова завести вообще. Впрочем, Болдуин уточнила, что муж поддерживает ее желание иметь большую семью.

1 2 3 ... 10 Алек и Хилария Болдуин задумываются о еще одном ребенке

«В попытках родить вторую дочь мы с Алеком завели трех сыновей. Так что кто знает, на каком количестве мы остановимся, пока достигнем своей цели?» — пошутила многодетная мать.



Напомним, Алек и Хилария поженились в 2012 году. Все дети пары родились с минимальной разницей в возрасте. Актер старше супруги почти на 30 лет.