Стоп, кадр! На новом фото Светлана Лобода демонстрирует ноги супермодели

Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и ноги Светланы Лободы. Изящные, стройные, бесконечно длинные — таким позавидует любая манекенщица.



Пока большая часть отечественных знаменитостей отдыхает в Сочи, где уже в 30-й раз проходит «Кинотавр», Светлана Лобода украшает собой турецкое побережье. Там в одном из пятизвездочных отелей у 36-летней звезды запланирован концерт. За несколько часов до шоу артистка поделилась в Инстагарме горячим снимком.

В кадре исполнительница хита «Пуля-дура» позирует в бикини, демонстрируя нам свои бесконечно длинные ноги. Да, те самые, которые мы уже обсуждали на днях.

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода принимает солнечные ванны перед концертом в Турции

Смотрим на фото и не перестаем восхищаться — и не только фигурой звезды, но и умением ее фотографа подобрать удачный ракурс. Благодаря ему, Светлана Лобода, рост которой составляет 172 см, легко может заткнуть за пояс Карли Клос с ее 188 см.