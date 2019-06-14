Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стоп, кадр! На новом фото Светлана Лобода демонстрирует ноги супермодели

Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и ноги Светланы Лободы. Изящные, стройные, бесконечно длинные — таким позавидует любая манекенщица. 

Пока большая часть отечественных знаменитостей отдыхает в Сочи, где уже в 30-й раз проходит «Кинотавр», Светлана Лобода украшает собой турецкое побережье. Там в одном из пятизвездочных отелей у 36-летней звезды запланирован концерт. За несколько часов до шоу артистка поделилась в Инстагарме горячим снимком. 

В кадре исполнительница хита «Пуля-дура» позирует в бикини, демонстрируя нам свои бесконечно длинные ноги. Да, те самые, которые мы уже обсуждали на днях

Смотрим на фото и не перестаем восхищаться — и не только фигурой звезды, но и умением ее фотографа подобрать удачный ракурс. Благодаря ему, Светлана Лобода, рост которой составляет 172 см, легко может заткнуть за пояс Карли Клос с ее 188 см. 

Перейти к обсуждению 1


14 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Светлана Лобода

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У Лободы красивые ноги. И она реально superstar!!!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-11 13:22:00
358
По моему родители врут , как можно было говорить что безопаснее делать мальчика , при наличии явно женского внутреннего устройства . А это значит полостные операции что ни разу не безопаснее чем банальная кастрация
«Родители решили, что я буду мальчиком, и мне удалили женские органы»: как живет девушка-гермафродит из Иркутска
87 Комментариев
Гость 2019-06-11 17:05:00
142
Все у неё отлично, и грудь, и ноги!!! Так круто выглядеть в ее возрасте!!! Так бы всем выглядеть!!!! Не все молодухи так выглядят. Всем, кому ее грудь кажется обвисшей, привыкли к силиконовой. Мне она очень нравится, и как актриса, и как женщина.
В кожаном мини и без лифчика 50-летняя Дженнифер Энистон выглядит дерзко, но неуместно
28 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.