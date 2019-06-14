Три метра над уровнем неба: Дмитрий Тарасов угодил жене, организовав экстремальное развлечение

На прошлой неделе Дмитрий и Анастасия Тарасовы отправились на отдых вместе с друзьями, детьми и родственниками. Как многие отечественные звезды, семья Тарасовых выбрали Турцию.
Каждый день в лентах Инстаграма Дмитрия и Анастасии появлялись новые кадры с отдыха. Недавно футболист опубликовал видео, в котором показал совместный с супругой полет на парасейлинге (на парашютах над морем — прим. Woman.ru).
Пара выглядела очень счастливой: и Дмитрий, и Анастасия улыбались, а в конце полета супруги поцеловались.
«Молодец. Желания жены — закон!», «Адреналин наверное зашкаливал?», «Сладкая парочка», — оставили комментарии фолловеры спортсмена.