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Три метра над уровнем неба: Дмитрий Тарасов угодил жене, организовав экстремальное развлечение

Дмитрий Тарасов недавно отдохнул в Турции вместе со своим семейством. Там он исполнил желание Анастасии, решившись на смелый полет над морем.
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова
Дмитрий Тарасов с супругой на побережье Средиземного моря

На прошлой неделе Дмитрий и Анастасия Тарасовы отправились на отдых вместе с друзьями, детьми и родственниками. Как многие отечественные звезды, семья Тарасовых выбрали Турцию. 

Каждый день в лентах Инстаграма Дмитрия и Анастасии появлялись новые кадры с отдыха. Недавно футболист опубликовал видео, в котором показал совместный с супругой полет на парасейлинге (на парашютах над морем — прим. Woman.ru).

«Полетали неплохо. Что ни сделаешь ради желания любимой», — подписал новый пост Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пара выглядела очень счастливой: и Дмитрий, и Анастасия улыбались, а в конце полета супруги поцеловались. 

«Молодец. Желания жены — закон!», «Адреналин наверное зашкаливал?», «Сладкая парочка», — оставили комментарии фолловеры спортсмена. 

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14 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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