СМИ: 41-летняя Екатерина Климова разводится с 33-летним Гелой Месхи

Неожиданные и совсем не радостные новости появились в Сети ранним утром в понедельник. Как пишет ряд российских изданий, Екатерина Климова подала на развод со своим третьим супругом, Гелой Месхи.



5 июня Екатерина Климова и Гела Месхи должны были праздновать четвертую годовщину свадьбы. Однако до пышного торжества дело не дошло — еще в конце весны актриса подала на развод. Об этом сообщил «СтарХит». Журналистам издания стало известно, что документы в суд 41-летняя звезда направила 27 мая.

Что послужило причиной расставания супругов, неизвестно. Но слухи о том, что в отношениях пары не все в порядке, ходили давно. Климова и Месхи, как и подобает настоящим знаменитостям, на сплетни не реагировали и на все вопросы отвечали, что у них все хорошо. Правда в свет выходили по раздельности, и даже на красной дорожке открытия ММКФ-2019 Екатерина позировала в одиночестве.

1 2 3 ... 10 Пара Месхи и Климовой считалась одной из самых красивых в российском кинематографе

Теперь общественность ждет, что скажут главные герои этой истории. Пока ни они, ни их представители не прокомментировали информацию о разводе. Если же все правда, и бракоразводное заседание состоится, супругам предстоит решить в суде вопрос об опеки над 3-летней Изабеллой. Что же касается раздела имущества, то здесь проблем не возникнет — семья проживала в загородном доме и квартире, которые принадлежали актрисе.