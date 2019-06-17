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СМИ: 41-летняя Екатерина Климова разводится с 33-летним Гелой Месхи

Неожиданные и совсем не радостные новости появились в Сети ранним утром в понедельник. Как пишет ряд российских изданий, Екатерина Климова подала на развод со своим третьим супругом, Гелой Месхи.

5 июня Екатерина Климова и Гела Месхи должны были праздновать четвертую годовщину свадьбы. Однако до пышного торжества дело не дошло — еще в конце весны актриса подала на развод. Об этом сообщил «СтарХит». Журналистам издания стало известно, что документы в суд 41-летняя звезда направила 27 мая.

Что послужило причиной расставания супругов, неизвестно. Но слухи о том, что в отношениях пары не все в порядке, ходили давно. Климова и Месхи, как и подобает настоящим знаменитостям, на сплетни не реагировали и на все вопросы отвечали, что у них все хорошо. Правда в свет выходили по раздельности, и даже на красной дорожке открытия ММКФ-2019 Екатерина позировала в одиночестве

  • Гела Месхи и Екатерина Климова
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    Пара Месхи и Климовой считалась одной из самых красивых в российском кинематографе
    Смотреть галерею

Теперь общественность ждет, что скажут главные герои этой истории. Пока ни они, ни их представители не прокомментировали информацию о разводе. Если же все правда, и бракоразводное заседание состоится, супругам предстоит решить в суде вопрос об опеки над 3-летней Изабеллой. Что же касается раздела имущества, то здесь проблем не возникнет  — семья проживала в загородном доме и квартире, которые принадлежали актрисе. 

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17 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @klimovagram/Instagram
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Екатерина Климова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Не дотягивают мужчины, которых она выбирает, не дотягивают....

  • Ждём очередного мужа и детей

  • Гость

    Не дотягивают мужчины, которых она выбирает, не дотягивают....

    а может проблема в ней? Уже с 3 разводиться.

  • Да что ж такое

  • У нее очень красивая кожа .

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