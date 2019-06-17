Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции

Все, кто давно следит за Викторией Лопыревой, в курсе, что 10 лет назад она выглядела несколько иначе. За это время значительные изменения произошли не только с фигурой звезды, но и с ее лицом. На днях она поведала, что делала с собой.



Выйдя из декрета, 35-летняя Виктория Лопырева с головой ушла в работу. Она не только посещает различные мероприятия в качестве посла FIFA, но и дает интервью, в которых рассказывает о радостях материнства и об изменениях своей внешности.

В разговоре с корреспондентом портала SNCmedia знаменитость поведала о том, как восстанавливалась после родов, неожиданно для многих подняла тему феминизма и рассказала, как меняла свою внешность. Последняя тема нашла наибольший отклик среди интернет-пользователей.

1 2 3 ... 11 Многие восхищаются стройной фигурой Виктории Лопыревой и точеными чертами ее лица

Виктория честно рассказала, что прибегала к услугам пластического хирурга. А именно — делала ринопластику. По словам звезды, это была вынужденная мера: «У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала». Впрочем, Лопырева отметила, что ее смущала не только неспособность нормально дышать, но и визуальное искривление.