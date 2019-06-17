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Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции

Все, кто давно следит за Викторией Лопыревой, в курсе, что 10 лет назад она выглядела несколько иначе. За это время значительные изменения произошли не только с фигурой звезды, но и с ее лицом. На днях она поведала, что делала с собой.

Выйдя из декрета, 35-летняя Виктория Лопырева с головой ушла в работу. Она не только посещает различные мероприятия в качестве посла FIFA, но и дает интервью, в которых рассказывает о радостях материнства и об изменениях своей внешности.

В разговоре с корреспондентом портала SNCmedia знаменитость поведала о том, как восстанавливалась после родов, неожиданно для многих подняла тему феминизма и рассказала, как меняла свою внешность. Последняя тема нашла наибольший отклик среди интернет-пользователей.

  • Виктория Лопырева
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    Многие восхищаются стройной фигурой Виктории Лопыревой и точеными чертами ее лица
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Виктория честно рассказала, что прибегала к услугам пластического хирурга. А именно — делала ринопластику. По словам звезды, это была вынужденная мера: «У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала». Впрочем, Лопырева отметила, что ее смущала не только неспособность нормально дышать, но и визуальное искривление. 

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17 июня 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!

  • А губы она переделала тоже из-за невозможности дышать?😆

  • Обыкновеннейшая здоровая деваха была, с грубым носом, каких миллионы, стала - кукла, и всегда при параде. Интересно посмотреть на неё совсем без макияжа, на многих в натуре без слёз не взглянешь, рыльца какие-то, кто в пигменте, кто в розацея, в угрях, а понакрасятся, прибарахлятся - куда тебе красотки! Вот вам и ответ на вопросы форумские про то, как стать красивой.- "Давай, ворона, раскрашивай перья!" - М. Горький. На дне.

  • У всех одна и та же песня про носовую перегородку и сложность с дыханием. Уж придумали бы что-то еще.

  • на 4 и 7 фото видно какая она старая , второе фото это атас

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