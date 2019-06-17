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Отец Риты Дакоты впервые встретился с полуторагодовалой внучкой

Рита Дакота почти редко рассказывает о своем отце, да и их совместных фото в Сети практически нет. На днях певица поделилась с фолловерами видео, на котором запечатлено знакомство папы звезды с его внучкой.
Рита Дакота

Об отце Риты Дакоты Сергее известно немного. Как говорила сама исполнительница, у нее сложные отношения с папой: он не участвовал в ее воспитании, так как долго страдал от алкогольной зависимости. И в своих неудачах в личной жизни Рита нередко винит именно его

Однако на днях состоялась редкая встреча: 29-летняя Рита Дакота познакомила своего отца с дочерью Мией и выложила в Инстаграм несколько кадров этого события.

«Посмотри, какая она классная! Меня дети любят, они чувствуют... Иди, покажи дедушке.... Неужели я дедушка, это ужас какой!» — восторгался Сергей, играя с Мией в то время, пока Рита смеялась и снимала все на камеру.

«Исторический момент. Сегодня мы все испытали много настоящего счастья», — подписала видео артистка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Рита Дакота
Благодаря Рите ее отец начал курс реабилитации от алко- и наркозависимости 

Дакота не общалась с папой около 15 лет. Первая встреча после долгой разлуки состоялась в январе этого года — тогда Рита предложила Сергею пройти программу «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов». Сейчас, как недавно писала певица в своем Инстаграме, ее отец идет на поправку. 

«Папа мужественно идет по своему новому сложнейшему пути, и я невероятно горжусь им!» — поделилась радостными новостями артистка. Лед оттаял, и, видимо, отношения дочери с отцом стали налаживаться. 

Надеемся, это далеко не последняя встреча дедушки с внучкой. А реабилитация Сергея, которая должна закончиться 5 июля, пройдет успешно.

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17 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ritadakota, @vs20/Instagram
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Рита Дакота

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Рита молодец!замечательная девушка,у тебя большое сердце,умница что простила,и протянула руку помощи папе.

  • Интересно, сколько Дакоте заплатили за рекламу наркологической клиники?Дакота-баба расчётливая, просто так ничего не делает.Когда стало нужно, срочно об отце, алкоголике и наркомане, вспомнила, а на ФЗ и 12 лет после ФЗ и не вспоминала.Везде хайп, на разводе, на отце, кто на следующего?

  • Гость

    Рита молодец!замечательная девушка,у тебя большое сердце,умница что простила,и протянула руку помощи папе.

    Да, молодец. Но только создается ощущение, что это все сделано для всеобщей похвалы. Не понимаю этого выставления на всеобщее обозрение своей частной жизни..

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