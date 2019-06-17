Отец Риты Дакоты впервые встретился с полуторагодовалой внучкой

Рита Дакота почти редко рассказывает о своем отце, да и их совместных фото в Сети практически нет. На днях певица поделилась с фолловерами видео, на котором запечатлено знакомство папы звезды с его внучкой.

Об отце Риты Дакоты Сергее известно немного. Как говорила сама исполнительница, у нее сложные отношения с папой: он не участвовал в ее воспитании, так как долго страдал от алкогольной зависимости. И в своих неудачах в личной жизни Рита нередко винит именно его.

Однако на днях состоялась редкая встреча: 29-летняя Рита Дакота познакомила своего отца с дочерью Мией и выложила в Инстаграм несколько кадров этого события.

«Посмотри, какая она классная! Меня дети любят, они чувствуют... Иди, покажи дедушке.... Неужели я дедушка, это ужас какой!» — восторгался Сергей, играя с Мией в то время, пока Рита смеялась и снимала все на камеру.

«Исторический момент. Сегодня мы все испытали много настоящего счастья», — подписала видео артистка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Благодаря Рите ее отец начал курс реабилитации от алко- и наркозависимости

Дакота не общалась с папой около 15 лет. Первая встреча после долгой разлуки состоялась в январе этого года — тогда Рита предложила Сергею пройти программу «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов». Сейчас, как недавно писала певица в своем Инстаграме, ее отец идет на поправку.



«Папа мужественно идет по своему новому сложнейшему пути, и я невероятно горжусь им!» — поделилась радостными новостями артистка. Лед оттаял, и, видимо, отношения дочери с отцом стали налаживаться.



1 2 3 ... 10 Рита Дакота впервые стала мамой полтора года назад

Надеемся, это далеко не последняя встреча дедушки с внучкой. А реабилитация Сергея, которая должна закончиться 5 июля, пройдет успешно.