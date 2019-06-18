Белая гвардия: европейская знать посетила торжественную церемонию, звездой которой стала Кейт Миддлтон

Представителям британской королевской семьи не до отдыха — у них что ни день, то официальное мероприятие или прием. Эта неделя началась с очень важного торжества.



17 июня в Виндзорском замке с самого утра шла подготовка к важному событию — торжественной церемонии ордена Подвязки. Это один из старейших орденов Великобритании, и посетить его вручение — большая честь для каждого аристократа. По случаю мероприятия, которое традиционно проходит в июне, собирают специальный обеденный стол 1846 года, выполенный из красного дерева.



Вот уже которое десятилетие хозяйкой торжества выступает Елизавета II. В этом году по ее приглашению в Лондон в числе прочих прибыли король Нидерландов Виллем-Александр с супругой, королевой Максимой, и король Испании Филипп VI с супругой, королевой Летицией. Пока оба монарха (являющиеся участниками ордена), облаченные в бархатные мантии, шествовали с британской правительницей, ее старшим сыном и старшим внуком, их жены приятно проводили время в компании Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер Боулз.





Герцогиня Кембриджская выглядела просто прекрасно! На этот раз она была одета в белоснежное пальто Catherine Walker с черными деталями, которые гармонировали с туфлями, клатчем и шляпкой. 48-летняя королева Максима отдала предпочтение жемчужно-розовому платью-кейпу Claes Iverson с широким поясом. 46-летняя Летиция выбрала платье испанского бренда Cherubina.

1 2 3 ... 12 Летиция, Камилла, Максима и Кейт на церемонии ордена Подвязки

Что же касается аутфита 71-летней Камиллы Паркер Боулз, то она не стала изменять себе и надела платье своего любимого бренда Anna Valentine и дополнила его любимой шляпкой Philip Treacy. Чей образ понравился вам больше?