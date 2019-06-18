Проигравшая борьбу с лишним весом Аврил Лавин прячет фигуру в комбинезоне-палатке

После серьезной болезни Аврил Лавин сильно поправилась. Судя по свежим фото, повзрослевшая панк-принцесса смирилась с располневшей фигурой и старается обыграть свои новые параметры.

Аврил Лавин

В 2015-м стало известно, что уже некоторое время Аврил Лавин страдает от болезни Лайма, которую она подхватила после укуса инфицированным клещом.

Долгое время из-за вируса звезда не могла ходить, самостоятельно есть и даже дышать.

Через пару лет лечения Аврил смогла вернуться к нормальной жизни. Теперь она радует поклонников пусть даже редкими, но блестящими выходами в свет.

После болезни Лавин сильно набрала в весе — но выглядеть стала только лучше.

Из-за новых параметров певице пришлось отойти от хулиганского мальчишеского стиля и отдать предпочтение более женственным нарядам

А на днях знаменитость появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в свободном комбинезоне с экстремальным декольте и длинной накидке в тон ему.



1 2 3 ... 10 Аврил Лавин пришлось обновить гардероб из-за новых параметров

С помощью необычного для себя аутфита знаменитость смогла скрыть проблемные зоны и подчеркнуть достоинства фигуры — например, заметно округлившуюся грудь.



А вам нравится новый стиль Аврил Лавин?