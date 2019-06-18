Проигравшая борьбу с лишним весом Аврил Лавин прячет фигуру в комбинезоне-палатке

В 2015-м стало известно, что уже некоторое время Аврил Лавин страдает от болезни Лайма, которую она подхватила после укуса инфицированным клещом.
Через пару лет лечения Аврил смогла вернуться к нормальной жизни. Теперь она радует поклонников пусть даже редкими, но блестящими выходами в свет.
После болезни Лавин сильно набрала в весе — но выглядеть стала только лучше.
А на днях знаменитость появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в свободном комбинезоне с экстремальным декольте и длинной накидке в тон ему.
С помощью необычного для себя аутфита знаменитость смогла скрыть проблемные зоны и подчеркнуть достоинства фигуры — например, заметно округлившуюся грудь.
А вам нравится новый стиль Аврил Лавин?