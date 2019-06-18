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Проигравшая борьбу с лишним весом Аврил Лавин прячет фигуру в комбинезоне-палатке

После серьезной болезни Аврил Лавин сильно поправилась. Судя по свежим фото, повзрослевшая панк-принцесса смирилась с располневшей фигурой и старается обыграть свои новые параметры. 
Аврил Лавин
Аврил Лавин

В 2015-м стало известно, что уже некоторое время Аврил Лавин страдает от болезни Лайма, которую она подхватила после укуса инфицированным клещом. 

Долгое время из-за вируса звезда не могла ходить, самостоятельно есть и даже дышать. 

Через пару лет лечения Аврил смогла вернуться к нормальной жизни. Теперь она радует поклонников пусть даже редкими, но блестящими выходами в свет. 

Аврил Лавин
 

После болезни Лавин сильно набрала в весе — но выглядеть стала только лучше.

Из-за новых параметров певице пришлось отойти от хулиганского мальчишеского стиля и отдать предпочтение более женственным нарядам

А на днях знаменитость появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий в Лос-Анджелесе в свободном комбинезоне с экстремальным декольте и длинной накидке в тон ему. 

С помощью необычного для себя аутфита знаменитость смогла скрыть проблемные зоны и подчеркнуть достоинства фигуры — например, заметно округлившуюся грудь.

А вам нравится новый стиль Аврил Лавин?

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18 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Аврил Лавин

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