«Мы не скрываемся, но и не афишируем наши отношения»: Ксения Собчак высказалась о связи с Константином Богомоловым

После окончания фестиваля «Кинотавр-2019» Ксения Собчак и Константин Богомолов попали на обложку одного из отечественных журналов. Журналисты не согласовали появление пары на страницах издания — как оказалось, очень зря.

Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Богомолов и Ксения Собчак

В минувшее воскресенье в Сочи завершился «Кинотавр-2019». В дни проведения фестиваля город посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса — в том числе и Константин Богомолов с Ксенией Собчак.

На мероприятии звездная пара наконец появилась на красной дорожке вместе.

Однако влюбленные, за жизнью которых без преувеличения следит вся страна, никак не ожидали, что их совместный снимок может попасть на обложку журнала Hello!, главным редактором которого является их общая подруга Светлана Бондарчук.

Теледиву возмутил поступок журналистов. По ее мнению, у нее и Константина должны были спросить разрешение перед подобной публикацией.

Впрочем, знающие пользователи Сети заметили, что Собчак и Богомолов — публичные личности, поэтому они не должны удивляться появлению своих совместных фото в изданиях.

На это знаменитость заявила, что они с возлюбленным вовсе не позировали фотографам вместе, а значит, не хотели привлекать к себе внимание подобным образом.



1 2 3 ... 10 Ксению Собчак возмутило появление ее совместного фото с Константином Богомоловым на обложке популярного издания

«Мы просто пришли вместе на мероприятие. Да, мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения», — сказала Ксения во время обсуждения обложки с сотрудниками редакции в соцсетях.



Кстати, недавно Собчак взяла у возлюбленного интервью. Несмотря на явный флирт в кадре, звездная пара почти не касалась темы своих отношений.