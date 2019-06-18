Лимузин, секс-игрушки и стриптизер: как прошел девичник Насти Каменских

На днях на YouTube-канале Насти Каменских появилось новое видео. В ролике рассказывалось, какой сюрприз на девичник ей устроили подруги и как прошло предсвадебное мероприятие.

Совсем недавно Настя Каменских и Потап сыграли одну из самых громких свадеб в мире шоу-бизнеса. Они до последнего скрывали свои чувства. Однако после публичного признания пара решила, что настало время рассказать поклонникам все, что так долго таилось в секрете.



Так, мы уже знаем, как проходил медовый месяц артистов и какой женой стала Настя. А на днях Каменских показала, как прошел ее девичник.

Кадры из нового влога Каменских

На своем YouTube-канале певица разместила видео, на котором можно увидеть, какой сюрприз ей устроили подруги. Все началось с подставных гаишников, которые остановили автомобиль Каменских, заставили выйти ее и посвятили Настю на девичник... фаллоимитатором. К слову, в конце обряда невеста должна была поцеловать резиновую игрушку, но будущая жена Потапа отказалась.



Каменких пересела в белый лимузин, в котором ее поджидали близкие подруги. На нем девушки и отправились в гостиницу, где уже все было готово к празднику.

Подруги веселились и отрывались, а Настя проходила различные испытания. Так, для того, чтобы получить заветный подарок — халат невесты и фату — артистке пришлось отвечать на каверзные вопросы, однако ответов в видео мы так и не услышали.



И очень жаль, ведь первый вопрос состоял в том, какое самое необычное место, где у невесты был секс. После этого был традиционный стриптиз для будущей жены, но видео снова оборвалось на самом интересном моменте.



1 2 3 ... 17 Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась меньше месяца назад

Во время праздника все девушки были символично одеты в белое, как и сама Настя Каменских. Да и интерьер номера полностью соответствовал вечеринке. Виновница торжества поблагодарила всех за столь неожиданный сюрприз и назвала этот день «самым лучшим в мире».