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Лимузин, секс-игрушки и стриптизер: как прошел девичник Насти Каменских

На днях на YouTube-канале Насти Каменских появилось новое видео. В ролике рассказывалось, какой сюрприз на девичник ей устроили подруги и как прошло предсвадебное мероприятие. 
Настя Каменских

Совсем недавно Настя Каменских и Потап сыграли одну из самых громких свадеб в мире шоу-бизнеса. Они до последнего скрывали свои чувства. Однако после публичного признания пара решила, что настало время рассказать поклонникам все, что так долго таилось в секрете.

Так, мы уже знаем, как проходил медовый месяц артистов и какой женой стала Настя. А на днях Каменских показала, как прошел ее девичник. 

Настя Каменских
Кадры из нового влога Каменских

На своем YouTube-канале певица разместила видео, на котором можно увидеть, какой сюрприз ей устроили подруги. Все началось с подставных гаишников, которые остановили автомобиль Каменских, заставили выйти ее и посвятили Настю на девичник... фаллоимитатором. К слову, в конце обряда невеста должна была поцеловать резиновую игрушку, но будущая жена Потапа отказалась. 

Каменких пересела в белый лимузин, в котором ее поджидали близкие подруги. На нем девушки и отправились в гостиницу, где уже все было готово к празднику.

Настя Каменских

Подруги веселились и отрывались, а Настя проходила различные испытания. Так, для того, чтобы получить заветный подарок — халат невесты и фату — артистке пришлось отвечать на каверзные вопросы, однако ответов в видео мы так и не услышали. 

И очень жаль, ведь первый вопрос состоял в том, какое самое необычное место, где у невесты был секс. После этого был традиционный стриптиз для будущей жены, но видео снова оборвалось на самом интересном моменте. 

Во время праздника все девушки были символично одеты в белое, как и сама Настя Каменских. Да и интерьер номера полностью соответствовал вечеринке. Виновница торжества поблагодарила всех за столь неожиданный сюрприз и назвала этот день «самым лучшим в мире».

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18 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kamenskux/Instagram, NKofficial/Youtube.com
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Настя Каменских

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Шо????? Опять??????????

  • Как только поженились, сразу тошно от них стало.Когда скрывались, сидели себе тихо, а сейчас слишком их много, да и пошлость свою показали.

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