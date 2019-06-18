Смешинку проглотила: Кейт Миддлтон как никогда веселилась на официальном мероприятии

Почти в любой ситуации лицо Кейт Миддлтон украшает лучезарная улыбка. Впрочем, во время недавнего выхода в свет герцогиня Кембриджская была намного веселее, чем мы привыкли ее видеть.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Каждый год в середине июня в Аскоте проходят королевские скачки. По традиции на открытие спортивного мероприятия приезжают члены британской королевской семьи.

В этом году по традиции почетными гостями стали королева Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям, Кейт Миддлтон и другие представители двора.

Видимо, на мероприятии царила невероятно легкая и дружественная атмосфера — иначе чем еще объяснить такие яркие эмоции Кейт на снимках?

Поклонников приятно удивили свежие фотографии герцогини. Конечно, супруга принца Уильяма почти всегда улыбчива и приветлива во время выходов в свет — но такой задорно-веселой королевскую особу давно никто не видел.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон смеялась как никогда во время недавнего выхода в свет

Теперь пользователи Сети гадают, что же так сильно развлекало герцогиню на светском мероприятии. Быть может, у вас имеются предположения, объясняющие непрерывный смех Кейт?