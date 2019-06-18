Инсайдеры: Леди Гага утешает Брэдли Купера после разрыва с Ириной Шейк

Пару недель назад журналистам стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не вместе. Если верить инсайдерам, актер пытается прийти в себя... с помощью Леди Гаги!

Ирина Шейк и Брэдли Купер

В начале июня источник, близкий к Ирине Шейк и Брэдли Купер, поделился со СМИ, что знаменитости больше не вместе.

По словам инсайдеров, пара давно была не счастлива вместе, но пыталась сохранить отношения ради маленькой дочери.

6 июня топ-модель собрала свои вещи и покинула особняк актера вместе с их ребенком. Не сомневаемся, Брэдли пришлось весьма не просто в этот момент.

Брэдли Купер и Леди Гага

Впрочем, по сообщениям анонимов, после окончательного разрыва с Шейк на помощь Куперу пришла его партнерша по фильму «Звезда родилась» Леди Гага.

На днях инсайдер поведал корреспонденту портала Radar Online, что в последнее время Гага стала чаще встречаться с Брэдли, чтобы привести его в чувства и помочь пережить расставание с супругой.

Стоит заметить, что делает она это весьма скрытно, чтобы не привлекать внимание общественности.

1 2 3 ... 10 Инсайдеры утверждают, что Леди Гага помогает Брэдли Куперу пережить расставание с Ириной Шейк

«Брэдли обращается к подруге по абсолютно любым вопросам. Он буквально очарован и считает ее самой мудрой женщиной на свете. Гаге, конечно, неудобно иметь с ним такие близкие отношения в период разлада с Ириной, так как она не собирается претендовать на роль новой возлюбленной Купера. Впрочем, она так его любит, что готова быть рядом в трудный момент, кто бы что ни говорил», — поведал близкий к знаменитостям источник.

