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Инсайдеры: Леди Гага утешает Брэдли Купера после разрыва с Ириной Шейк

Пару недель назад журналистам стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не вместе. Если верить инсайдерам, актер пытается прийти в себя... с помощью Леди Гаги!
Ирина Шейк, Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер

В начале июня источник, близкий к Ирине Шейк и Брэдли Купер, поделился со СМИ, что знаменитости больше не вместе

По словам инсайдеров, пара давно была не счастлива вместе, но пыталась сохранить отношения ради маленькой дочери. 

6 июня топ-модель собрала свои вещи и покинула особняк актера вместе с их ребенком. Не сомневаемся, Брэдли пришлось весьма не просто в этот момент. 

Брэдли Купер, Леди Гага
Брэдли Купер и Леди Гага

Впрочем, по сообщениям анонимов, после окончательного разрыва с Шейк на помощь Куперу пришла его партнерша по фильму «Звезда родилась» Леди Гага. 

На днях инсайдер поведал корреспонденту портала Radar Online, что в последнее время Гага стала чаще встречаться с Брэдли, чтобы привести его в чувства и помочь пережить расставание с супругой.

Стоит заметить, что делает она это весьма скрытно, чтобы не привлекать внимание общественности. 

  • Брэдли Купер, Леди Гага
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    Инсайдеры утверждают, что Леди Гага помогает Брэдли Куперу пережить расставание с Ириной Шейк
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«Брэдли обращается к подруге по абсолютно любым вопросам. Он буквально очарован и считает ее самой мудрой женщиной на свете. Гаге, конечно, неудобно иметь с ним такие близкие отношения в период разлада с Ириной, так как она не собирается претендовать на роль новой возлюбленной Купера. Впрочем, она так его любит, что готова быть рядом в трудный момент, кто бы что ни говорил», — поведал близкий к знаменитостям источник. 

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18 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк, Леди Гага

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • они же вроде не женаты

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