Инсайдеры: Леди Гага утешает Брэдли Купера после разрыва с Ириной Шейк

В начале июня источник, близкий к Ирине Шейк и Брэдли Купер, поделился со СМИ, что знаменитости больше не вместе.
6 июня топ-модель собрала свои вещи и покинула особняк актера вместе с их ребенком. Не сомневаемся, Брэдли пришлось весьма не просто в этот момент.
Впрочем, по сообщениям анонимов, после окончательного разрыва с Шейк на помощь Куперу пришла его партнерша по фильму «Звезда родилась» Леди Гага.
Стоит заметить, что делает она это весьма скрытно, чтобы не привлекать внимание общественности.
«Брэдли обращается к подруге по абсолютно любым вопросам. Он буквально очарован и считает ее самой мудрой женщиной на свете. Гаге, конечно, неудобно иметь с ним такие близкие отношения в период разлада с Ириной, так как она не собирается претендовать на роль новой возлюбленной Купера. Впрочем, она так его любит, что готова быть рядом в трудный момент, кто бы что ни говорил», — поведал близкий к знаменитостям источник.