Дмитрий Шепелев осадил хейтеров, атаковавших его после годовщины смерти Жанны Фриске

Недавно поклонники вспомнили Жанну Фриске по случаю четвертой годовщины ее смерти. Многие до сих пор не могут смириться с утратой и выплескивают свою горечь и боль, как могут. Под раздачу попал и вдовец артистки Дмитрий Шепелев.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Со дня смерти Жанны Фриске прошло уже четыре года. Однако общественность не перестает обсуждать это печальное событие со всеми связанными с ним деталями. Новой темой для разговоров стала травля в Сети Дмитрия Шепелева. Об этом он сам сообщил в своем Инстаграме.

36-летний телеведущий рассказал, что с приближением траурной даты под постами в его микроблоге все чаще стали проявляться хейтеры.

«Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа ''гори в аду''», — написал Дмитрий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«А в их профиле, если заглянуть, написано ''любящая мамочка двух чудных детишек'' и фоточки котиков, пирогов и цветочков… Это смешно. Какой контраст!» — возмутился Шепелев.



1 2 3 ... 11 Роман Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начался в 2011 году

Поводы поклонников Жанны не любить Дмитрия, может быть, и есть, однако это не значит, что допустимо писать подобные слова. Сам телеведущий попросил интернет-пользователей прекратить травлю и заявил, что не будет читать грубые высказывания и тем более отвечать на них. «И поверьте, у меня есть право не говорить о личном», — заключил Шепелев.