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Дмитрий Шепелев осадил хейтеров, атаковавших его после годовщины смерти Жанны Фриске

Недавно поклонники вспомнили Жанну Фриске по случаю четвертой годовщины ее смерти. Многие до сих пор не могут смириться с утратой и выплескивают свою горечь и боль, как могут. Под раздачу попал и вдовец артистки Дмитрий Шепелев. 
Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Со дня смерти Жанны Фриске прошло уже четыре года. Однако общественность не перестает обсуждать это печальное событие со всеми связанными с ним деталями. Новой темой для разговоров стала травля в Сети Дмитрия Шепелева. Об этом он сам сообщил в своем Инстаграме. 

36-летний телеведущий рассказал, что с приближением траурной даты под постами в его микроблоге все чаще стали проявляться хейтеры.

«Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа ''гори в аду''», — написал Дмитрий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

«А в их профиле, если заглянуть, написано ''любящая мамочка двух чудных детишек'' и фоточки котиков, пирогов и цветочков… Это смешно. Какой контраст!» — возмутился Шепелев. 

Поводы поклонников Жанны не любить Дмитрия, может быть, и есть, однако это не значит, что допустимо писать подобные слова. Сам телеведущий попросил интернет-пользователей прекратить травлю и заявил, что не будет читать грубые высказывания и тем более отвечать на них. «И поверьте, у меня есть право не говорить о личном», — заключил Шепелев.

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19 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @dmitryshepelev/Instagram, Legion-Media.ru, Starface
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Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ути-пути, какой он сладенький! Аж замутило. Зачем я это посмотрела? Думала что-нибудь умное скажет...

  • "Поводы поклонников Жанны не любить Дмитрия, может быть, и есть" - что за поводы?

  • А в чём он виноват?

  • Ведет себя по-мужски всегда, папа Фри отдыхает.Такие люди всегда будут вызывать негатив : не вылечил неизлечимое, не блюдет целибат, не показывает внука папе Фри.

  • Все-таки он прав, у женщин нет моральных барьеров и эмпатии, просто как животные себя ведут и во всем винят мужчин. Лучше бы друг другу такие вещи писали.

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