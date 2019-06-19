Модный купальник Марии Горбань сравнили с подгузником

Мария Горбань часто делится с интернет-пользователями провокационными снимками. В ее микроблоге можно увидеть как фото в бикини, так и без него. На днях актриса решила снова продемонстрировать свою стройную фигуру.
На отдыхе в Сен-Тропе 32-летняя Мария Горбань хорошо проводит время: загорает, плавает и общается с друзьями. Но и про своих фолловеров актриса не забывает. Привыкшая баловать подписчиков фотографиями в бикини Мария поделилась новым снимком. В кадре звезда позирует на пляже в белом раздельном купальнике с завышенной талией, демонстрируя подтянутое тело.
Фолловеры, как обычно, усыпали знаменитость комплиментами по поводу ее фигуры, однако некоторым показалось, что купальник похож на... подгузник.
Сама актриса не стала отвечать на негативные комментарии, однако мы успели заметить, что некоторые из них Мария все же удалила. А как вам купальник Горбань?