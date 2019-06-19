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Модный купальник Марии Горбань сравнили с подгузником

Мария Горбань часто публикует фотографии в бикини. На днях в ее Инстаграме снова появилось фото в купальнике, однако подписчики не оценили очередной пляжный аутфит актрисы. 
Мария Горбань
Мария Горбань

Мария Горбань часто делится с интернет-пользователями провокационными снимками. В ее микроблоге можно увидеть как фото в бикини, так и без него. На днях актриса решила снова продемонстрировать свою стройную фигуру. 

Мария Горбань
В Сети можно найти немало откровенных кадров Марии Горбань

На отдыхе в Сен-Тропе 32-летняя Мария Горбань хорошо проводит время: загорает, плавает и общается с друзьями. Но и про своих фолловеров актриса не забывает. Привыкшая баловать подписчиков фотографиями в бикини Мария поделилась новым снимком. В кадре звезда позирует на пляже в белом раздельном купальнике с завышенной талией, демонстрируя подтянутое тело. 

Мария Горбань
Новое фото звезды не понравилось ее поклонникам

Фолловеры, как обычно, усыпали знаменитость комплиментами по поводу ее фигуры, однако некоторым показалось, что купальник похож на... подгузник.

«Что это вы в подгузниках?», «Тебе в бикини намного лучше», — безапеляционно заявили подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены)
  • Мария Горбань
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    Мария Горбань известна не только благодаря своему актерскому таланту, но и прекрасной стройной фигуре
    Смотреть галерею

Сама актриса не стала отвечать на негативные комментарии, однако мы успели заметить, что некоторые из них Мария все же удалила. А как вам купальник Горбань?

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19 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @gorban_masha/Instagram, PhotoXPress.ru
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Мария Горбань

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Гламурный подгузник...

  • Уверена, что большинство 'фолловеров' это неженатые и одинокие мужики. Вечерами нечего делать, вот и лайкают фото полуголых баб, как в данном случае. Другого объяснения не вижу. Если мне интересен купальник, я в журнале посмотрю или в каталоге, но рассматривать другую женщину, увольте..

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