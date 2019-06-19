Модный купальник Марии Горбань сравнили с подгузником

Мария Горбань часто публикует фотографии в бикини. На днях в ее Инстаграме снова появилось фото в купальнике, однако подписчики не оценили очередной пляжный аутфит актрисы.

Мария Горбань

Мария Горбань часто делится с интернет-пользователями провокационными снимками. В ее микроблоге можно увидеть как фото в бикини, так и без него. На днях актриса решила снова продемонстрировать свою стройную фигуру.

В Сети можно найти немало откровенных кадров Марии Горбань

На отдыхе в Сен-Тропе 32-летняя Мария Горбань хорошо проводит время: загорает, плавает и общается с друзьями. Но и про своих фолловеров актриса не забывает. Привыкшая баловать подписчиков фотографиями в бикини Мария поделилась новым снимком. В кадре звезда позирует на пляже в белом раздельном купальнике с завышенной талией, демонстрируя подтянутое тело.

Новое фото звезды не понравилось ее поклонникам

Фолловеры, как обычно, усыпали знаменитость комплиментами по поводу ее фигуры, однако некоторым показалось, что купальник похож на... подгузник.

«Что это вы в подгузниках?», «Тебе в бикини намного лучше», — безапеляционно заявили подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 10 Мария Горбань известна не только благодаря своему актерскому таланту, но и прекрасной стройной фигуре

Сама актриса не стала отвечать на негативные комментарии, однако мы успели заметить, что некоторые из них Мария все же удалила. А как вам купальник Горбань?