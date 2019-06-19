Ольга Бузова показала видео 15-летней давности, на котором танцует под песню Бритни Спирс в ее же образе

Ольга Бузова стала известна благодаря участию в шоу «Дом-2». На днях телеведущая решила понастальгировать и показала необычное видео, которое было снято 15 лет назад.

Ольга Бузова

Ольга Бузова чуть ли ни каждый день дает общественности повод говорить о себе: будь то ее появление на красной дорожке, премьера клипа или же посещение свадьбы подруги. Новым поводом обсудить самую популярную девушку отечественного шоу-бизнеса стал пост телеведущей в Инстаграме.



33-летняя Ольга Бузова выложила в Сеть видео 15-летней давности с зажигательным танцем под песню Бритни Спирс, в котором она танцует на террасе в образе зарубежной певицы.

«Кто помнит меня такой? Клеш — непременно на бедрах, еще желательно, чтобы трусики торчали, и туфли Алладина», — описала свой модный на то время образ Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Также певица заметила, что хоть с тех пор и прошло около 15 лет, страсть к танцам у ведущей не угасла. «Все также люблю танцевать, петь и Бритни. Смотрю на себя, и понимаю, что включи сейчас мне эту песню, точно так же пущусь в пляс», — поведала Бузова своим подписчикам.



1 2 3 ... 11 33-летняя Ольга Бузова прославилась в свои 18 лет, начав съемки в «Доме-2»

Фолловеры оценили и танец, и образ Оли. «На дискотеке все твои», «Ты похожа была на Бритни», «Ты и сейчас не хуже чем она!», «Какая модная обувь у тебя была», — внимательно рассматривали интернет-пользователи ролик из архивов.