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Пухлощекий блондин: Виктория Лопырева наконец-то показала лицо сына

Долгое время Виктория Лопырева скрывала от общественности своего крошечного сына Марка Лионеля. Недавно звезда порадовала фолловеров снимком, на котором сразу изображены и ее возлюбленный, и ребенок. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева и Игорь Булатов с сыном

В феврале 35-летняя Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила своему возлюбленному Игорю Булатову сына Марка Лионеля. 

Долгое время знаменитость скрывала, что находится в положении. Теперь же Виктория предпочитает не делиться с подписчиками подробностями своей семейной жизни. 

В микроблоге звезды довольно редко появляются снимки ее любимых мужчин. Конечно, сейчас Лопырева уже перестала прятать от общественности возлюбленного. А вот лицо сына она до недавнего времени скрывала с помощью наклеек.

Виктория Лопырева
 

Впрочем, 19 июня в инстаграм-историях молодой мамы наконец появился кадр, на котором можно рассмотреть малыша в профиль. 

Виктория показала фолловерам совместное фото Игоря Булатова с сыном. 

И хотя изучить лицо мальчика полностью возможности нет, напрашивается вывод, что на папу он похож в меньшей степени, чем на маму — только взгляните на их профили.

У Марка Лионеля светлые волосы. Черты лица младенца сложно рассмотреть из-за его трогательно-пухлых щечек. Надеемся, в скором времени счастливые родители поделятся новыми кадрами, на которых будет еще лучше видно малыша!

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19 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Да. Булатов, прям, рыба-подлипала. Где пригреют, там и сидит. Сам явно не решает, с кем быть. Тут был сытый брак - прекрасно. Тут налево предложили - хорошо. Турнули из брака - как скажете. В Майами позвали фоткаться - тоже годнота.

  • наверное, это полный фейл, когда ты строишь из себя такую прям всячески интересную, востребованную у мужчин красавицу, в результате рожаешь от "хоть такого" человека сомнительной внешности, деятельности и просто даже личности.

  • Неужели дождались лицо богомданного сыночка? Счастие какое

  • Гость

    наверное, это полный фейл, когда ты строишь из себя такую прям всячески интересную, востребованную у мужчин красавицу, в результате рожаешь от "хоть такого" человека сомнительной внешности, деятельности и просто даже личности.

    Знаю одну в жизни такую, говорит что папа сильно умный и многого еще добьется. а еще говорит что очень сильно их любит, типа эти м и взял

  • Ихарь что-то рано поседел. Наверное увидел фото викуси из семейного альбома до пластики.

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Гость 2019-06-17 10:32:00
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Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
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