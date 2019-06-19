Пухлощекий блондин: Виктория Лопырева наконец-то показала лицо сына

Долгое время Виктория Лопырева скрывала от общественности своего крошечного сына Марка Лионеля. Недавно звезда порадовала фолловеров снимком, на котором сразу изображены и ее возлюбленный, и ребенок.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов с сыном

В феврале 35-летняя Виктория Лопырева впервые стала мамой. Модель родила своему возлюбленному Игорю Булатову сына Марка Лионеля.

Долгое время знаменитость скрывала, что находится в положении. Теперь же Виктория предпочитает не делиться с подписчиками подробностями своей семейной жизни.

В микроблоге звезды довольно редко появляются снимки ее любимых мужчин. Конечно, сейчас Лопырева уже перестала прятать от общественности возлюбленного. А вот лицо сына она до недавнего времени скрывала с помощью наклеек.

Впрочем, 19 июня в инстаграм-историях молодой мамы наконец появился кадр, на котором можно рассмотреть малыша в профиль.

Виктория показала фолловерам совместное фото Игоря Булатова с сыном.

И хотя изучить лицо мальчика полностью возможности нет, напрашивается вывод, что на папу он похож в меньшей степени, чем на маму — только взгляните на их профили.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева показала лицо сына Марка Лионеля

У Марка Лионеля светлые волосы. Черты лица младенца сложно рассмотреть из-за его трогательно-пухлых щечек. Надеемся, в скором времени счастливые родители поделятся новыми кадрами, на которых будет еще лучше видно малыша!