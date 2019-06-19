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За что принц Уильям грозит Кейт Миддлтон «большими проблемами»

Много лет назад принц Уильям решил преподнести тогда еще своей девушке Кейт Миддлтон особенное украшение из коллекции принцессы Дианы. Теперь герцогиня носит подаренное кольцо не снимая — причем не только потому, что оно заменило ей обручальное. 
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В далеком 2010-м, обдумывая скорую помолвку с Кейт Миддлтон, принц Уильям решил подарить будущей супруге дорогое для него украшение — обручальное кольцо своей трагически погибшей матери принцессы Дианы. 

После смерти жены принца Чарльза Гарри и Уильяму разрешили забрать себе по одному ювелирному предмету из ее личной коллекции. 

Тогда старший сын Дианы предпочел взять ее золотые часы Cartier, а младший — как раз-таки кольцо с бриллиантами и сапфиром. 

Кейт Миддлтон
 

Впрочем, перед женитьбой Уильям попросил брата поменяться драгоценностями. Он очень хотел, чтобы кольцо его будущей жены обладало скрытым смыслом и будто бы делало причастным Диану к радостному событию семьи. 

Все мы знаем, что принц довольно долго решался сделать своей возлюбленной предложение. Оказывается, из-за этого молодой человек несколько недель проносил дорогущее кольцо в своем рюкзаке!

«Я везде брал его с собой. Куда бы я ни пошел, я держал кольцо в руках, потому что знал, что если оно исчезнет, ​​у меня будут неприятности», — цитирует воспоминания Уильяма западный портал Express Co. 

А после того, как кольцо наконец оказалось на безымянном пальце Кейт, жених предупредил ее, чтобы теперь она не спускала с него глаз. 

Судя по словам королевских биографов, после того, как Уильям рассказал невесте, насколько это особенное кольцо, он заметил, что у нее могут быть «большие проблемы», если с украшением что-нибудь случится или оно, не дай Бог, потеряется. Интересно, что имел в виду под этими словами супруг Миддлтон?

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19 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Как же он не хотел на ней жениться!! Все украшения подобного рода хранятся в банках и сейфах. С собою их никто не носит в рюкзаках. Тянул парень , как мог. Ну никак не хотел, думал само рассосется. Но, более никто не хотел с ним жить.

  • Прямо скажем, весьма вольная трактовка западным порталом Express Co интервью принца Вильяма и его невесты каналу CNN от 17.11.2010 года! А вот как состоялась беседа дословно в оригинальном интервью. "Уильям: В течение трех недель я постоянно носил кольцо с собой в рюкзаке – боялся потерять. Я знал, что если оно исчезнет, у меня будут серьезные неприятности. Поскольку я все спланировал, все прошло хорошо, и я очень рад, что Кейт согласилась выйти за меня. Это обручальное кольцо моей матери, таким образом я как бы хочу приблизить ее к тому, что у нас сейчас происходит. Кейт: Я надеюсь бережно хранить его. Уильям: Ей придется несладко, если она его потеряет. (смеется)". Вот так с легкой руки Экспресса и пошла гулять по миру якобы цитата "Билла, грозящего Кейт".

  • Гость

    Как же он не хотел на ней жениться!! Все украшения подобного рода хранятся в банках и сейфах. С собою их никто не носит в рюкзаках. Тянул парень , как мог. Ну никак не хотел, думал само рассосется. Но, более никто не хотел с ним жить.

    Робел перед любимой девушкой.ждал самого романтичного момента.

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