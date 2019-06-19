За что принц Уильям грозит Кейт Миддлтон «большими проблемами»

Много лет назад принц Уильям решил преподнести тогда еще своей девушке Кейт Миддлтон особенное украшение из коллекции принцессы Дианы. Теперь герцогиня носит подаренное кольцо не снимая — причем не только потому, что оно заменило ей обручальное.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В далеком 2010-м, обдумывая скорую помолвку с Кейт Миддлтон, принц Уильям решил подарить будущей супруге дорогое для него украшение — обручальное кольцо своей трагически погибшей матери принцессы Дианы.

После смерти жены принца Чарльза Гарри и Уильяму разрешили забрать себе по одному ювелирному предмету из ее личной коллекции.

Тогда старший сын Дианы предпочел взять ее золотые часы Cartier, а младший — как раз-таки кольцо с бриллиантами и сапфиром.

Впрочем, перед женитьбой Уильям попросил брата поменяться драгоценностями. Он очень хотел, чтобы кольцо его будущей жены обладало скрытым смыслом и будто бы делало причастным Диану к радостному событию семьи.

Все мы знаем, что принц довольно долго решался сделать своей возлюбленной предложение. Оказывается, из-за этого молодой человек несколько недель проносил дорогущее кольцо в своем рюкзаке!

«Я везде брал его с собой. Куда бы я ни пошел, я держал кольцо в руках, потому что знал, что если оно исчезнет, ​​у меня будут неприятности», — цитирует воспоминания Уильяма западный портал Express Co.



А после того, как кольцо наконец оказалось на безымянном пальце Кейт, жених предупредил ее, чтобы теперь она не спускала с него глаз.

1 2 3 ... 8 В 2010-м принц Уильям подарил Кейт Миддлтон кольцо своей матери

Судя по словам королевских биографов, после того, как Уильям рассказал невесте, насколько это особенное кольцо, он заметил, что у нее могут быть «большие проблемы», если с украшением что-нибудь случится или оно, не дай Бог, потеряется. Интересно, что имел в виду под этими словами супруг Миддлтон?