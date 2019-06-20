Дарья Мороз показала откровенное фото с голым мужчиной

В последние годы стиль Дарьи Мороз сильно изменился. После того, как актриса обстригла длинные волосы, в ее гардеробе стали преобладать эффектные наряды.
Сейчас официально свободная актриса умалчивает о подробностях своей личной жизни. Вместо этого она все чаще выходит в свет в смелых нарядах и публикует в своем микроблоге откровенные снимки.
Вот и недавно в Сети появилось фото, на котором знаменитость позирует абсолютно обнаженной в обнимку с голым незнакомцем.
Любопытные пользователи Сети поинтересовались у Дарьи, что за мужчина позирует с ней на фото.
Впрочем, как оказалось, откровенный кадр был сделан во время фотосессии актрисы для одного ювелирного бренда. Молодой человек на снимке — всего лишь партнер Дарьи в кадре.