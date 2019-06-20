Дарья Мороз показала откровенное фото с голым мужчиной

После развода Дарья Мороз не распространяется о своей личной жизни. Однако не так давно актриса поделилась с фолловерами снимком, на котором она позирует обнаженной с неизвестным мужчиной.

Дарья Мороз

В последние годы стиль Дарьи Мороз сильно изменился. После того, как актриса обстригла длинные волосы, в ее гардеробе стали преобладать эффектные наряды.

Вероятно, такое преображение Дарьи связано с расставанием с Константином Богомоловым, слухи о котором ходили не один год.

Сейчас официально свободная актриса умалчивает о подробностях своей личной жизни. Вместо этого она все чаще выходит в свет в смелых нарядах и публикует в своем микроблоге откровенные снимки.

Вот и недавно в Сети появилось фото, на котором знаменитость позирует абсолютно обнаженной в обнимку с голым незнакомцем.

«Быть собой для меня — это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом», — подписала кадр Мороз.

Любопытные пользователи Сети поинтересовались у Дарьи, что за мужчина позирует с ней на фото.

1 2 3 ... 10 Дарья Мороз удивила фолловеров снимком, на котором она обнимается с голым мужчиной

Впрочем, как оказалось, откровенный кадр был сделан во время фотосессии актрисы для одного ювелирного бренда. Молодой человек на снимке — всего лишь партнер Дарьи в кадре.