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Дарья Мороз показала откровенное фото с голым мужчиной

После развода Дарья Мороз не распространяется о своей личной жизни. Однако не так давно актриса поделилась с фолловерами снимком, на котором она позирует обнаженной с неизвестным мужчиной. 
Дарья Мороз
Дарья Мороз

В последние годы стиль Дарьи Мороз сильно изменился. После того, как актриса обстригла длинные волосы, в ее гардеробе стали преобладать эффектные наряды.

Вероятно, такое преображение Дарьи связано с расставанием с Константином Богомоловым, слухи о котором ходили не один год. 

Сейчас официально свободная актриса умалчивает о подробностях своей личной жизни. Вместо этого она все чаще выходит в свет в смелых нарядах и публикует в своем микроблоге откровенные снимки. 

Дарья Мороз
 

Вот и недавно в Сети появилось фото, на котором знаменитость позирует абсолютно обнаженной в обнимку с голым незнакомцем. 

«Быть собой для меня — это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом», — подписала кадр Мороз. 

Любопытные пользователи Сети поинтересовались у Дарьи, что за мужчина позирует с ней на фото. 

  • Дарья Мороз
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    Дарья Мороз удивила фолловеров снимком, на котором она обнимается с голым мужчиной
    Смотреть галерею

Впрочем, как оказалось, откровенный кадр был сделан во время фотосессии актрисы для одного ювелирного бренда. Молодой человек на снимке — всего лишь партнер Дарьи в кадре. 

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20 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @d_moroz/Instagram
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Дарья Мороз

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29 комментариев Добавить комментарий
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  • Не выдержала Собчачьего напора. Сначала в Инстаграме ей нагрубила. Теперь и фото пилит из серии мы не афишируем, но и не скрываем. Слабачка. Разуважала.

  • Гость

    Не выдержала Собчачьего напора. Сначала в Инстаграме ей нагрубила. Теперь и фото пилит из серии мы не афишируем, но и не скрываем. Слабачка. Разуважала.

    Согласна. Равнодушие - гнев богов. Но не все могут до победного лицо держать.

  • Мужчина, по всей видимости, модель.

  • Какая же эта мороз страшная, еще секес из себя давит, при том что она антисекс полный. Ксюха на ее фоне бохиня!

  • Как же пафосно и попсово подписано фото(((фуууууу

  • А это точно не Орбакайте на фото? С вашими фильтрами и не поймешь.

  • Гость

    Не выдержала Собчачьего напора. Сначала в Инстаграме ей нагрубила. Теперь и фото пилит из серии мы не афишируем, но и не скрываем. Слабачка. Разуважала.

    "Спокойствие-сильнее эмоций. Молчание- громче крика. Равнодушие -страшнее войны." Но Мороз это не знакомо от слова совсем.Никогда не понимала почему ТАК тяжело воздержаться от ответа на глупый выпад совершенно ничтожного человека? Объясните мне кто нибудь в чем это связано?

  • Даша, ну вы же Даша, вроде держали класс. А теперь чего?

  • Почему на провокационный экивок со стороны нынешней твоего бывшего,нужно непременно всему миру рассказать о том, что у тебя тоже есть мужик и тебя тоже кто то...? Почему нельзя просто жить и заниматься своими делами или ничем не заниматься и жить без мужика?

  • Гость

    Какая же эта мороз страшная, еще секес из себя давит, при том что она антисекс полный. Ксюха на ее фоне бохиня!

    Я например тоже считаю себя не сексуальной (крайне удивляюсь когда кто то иногда предлагает мне секс) но миру и людям не доказываю: ни этот факт ни факт его опровергающий. Мне одной наплевать как я выгляжу в глазах других?

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