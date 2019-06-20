Перед помолвкой принц Уильям признался Елизавете II, что недостаточно любит Кейт Миддлтон

История любви принца Уильяма и Кейт Миддлдтон началась еще во время их учебы в университете почти 20 лет назад.
Конечно, все мы теперь знаем о том, что через несколько месяцев Уильям передумал и вернулся к Кейт, а после 9 лет отношений таки встал на одно колено и протянул кольцо.
Недавно инсайдер объяснил западному порталу Express Co причины подобного поведения принца.
«Пять лет — достаточно длительный срок романа для представителей королевской семьи. Из-за этого принц Уильям поделился с бабушкой и дедушкой, что не уверен, достаточно ли любит Кейт, и расстался с ней», — поведал аноним.
Елизавете II не нравилось отношение ее внука к Миддлтон, поэтому после их воссоединения она настояла на том, чтобы Уильям разобрался в своих чувствах к девушке. «Она предпочла, чтобы они расстались навсегда, чем поженились и развелись через пять лет», — резюмировал инсайдер. Вероятно, именно из-за напутствия бабушки принц не спешил делать предложение возлюбленной.