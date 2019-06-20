Перед помолвкой принц Уильям признался Елизавете II, что недостаточно любит Кейт Миддлтон

Хейтеры постоянно ищут поводы усомниться в крепости отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Недавно очередной инсайдер сообщил новые весьма неприятные подробности касаемо брака герцогов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

История любви принца Уильяма и Кейт Миддлдтон началась еще во время их учебы в университете почти 20 лет назад.

Поговаривают, что на 25-й день рождения Кейт принц планировал сделать ей предложение, но почему-то передумал, а вскоре и вовсе расстался с возлюбленной.

Конечно, все мы теперь знаем о том, что через несколько месяцев Уильям передумал и вернулся к Кейт, а после 9 лет отношений таки встал на одно колено и протянул кольцо.

Недавно инсайдер объяснил западному порталу Express Co причины подобного поведения принца.

Как оказалось, на браке Уильяма и Кейт настаивали его старшие родственники — Елизавета II и принц Филипп.

«Пять лет — достаточно длительный срок романа для представителей королевской семьи. Из-за этого принц Уильям поделился с бабушкой и дедушкой, что не уверен, достаточно ли любит Кейт, и расстался с ней», — поведал аноним.



1 2 3 ... 10 Много лет назад принц Уильям был не уверен в своих чувствах к Кейт Миддлтон

Елизавете II не нравилось отношение ее внука к Миддлтон, поэтому после их воссоединения она настояла на том, чтобы Уильям разобрался в своих чувствах к девушке. «Она предпочла, чтобы они расстались навсегда, чем поженились и развелись через пять лет», — резюмировал инсайдер. Вероятно, именно из-за напутствия бабушки принц не спешил делать предложение возлюбленной.